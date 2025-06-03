Вооруженная группа атаковала КПП в пригороде Дамаска
Вооруженные люди атаковали контрольно-пропускной пункт на въезде в город Ашрафияф-Сахная в пригороде Дамаска, нападение отражено. Об этом сообщает газета Al Watan со ссылкой на главу службы внутренней безопасности провинции Риф Дамаск Хусама ат-Таххана.
«Вооруженная группа людей, подъехав на пикапе, открыла огонь по одному из КПП на въезде в город Ашрафия-Сахнайя... Никто из сотрудников не пострадал», - указал ат-Таххан.
Силы безопасности открыли огонь по боевикам, завязался бой. Силовики задержали одного из нападавших. Еще один злоумышленник получил ранения, но смог скрыться вместе с остальными членами преступной группы. В районе Ашрафия-Сахнайя ведется розыск скрывшихся боевиков.
Ранее армия Израиля ударила по военному объекту и зенитным орудиям в провинциях Дамаск, Хама, Дераа в Сирии, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вооруженная группа атаковала КПП в пригороде Дамаска
- Россиян предупредили о сокращенном рабочем дне 11 июня
- Депутат Лантратова предложила увеличить маткапитал за рождение первенца до 24 лет
- Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников
- В МИД Казахстана прокомментировали данные о доставке дронов-камикадзе в Россию
- После землетрясения на юге Турции погиб один человек, 69 пострадали
- Экс-депутат Верховной Рады: Большая часть украинской делегации не знала украинский язык
- СМИ: Ставшая председателем Генассамблеи Бербок намерена быть генсеком ООН
- СМИ: Украинская делегация проживала в Стамбуле на закрытом объекте для военнослужащих
- Белый дом показал новый официальный портрет Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru