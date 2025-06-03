Вооруженная группа атаковала КПП в пригороде Дамаска

Вооруженные люди атаковали контрольно-пропускной пункт на въезде в город Ашрафияф-Сахная в пригороде Дамаска, нападение отражено. Об этом сообщает газета Al Watan со ссылкой на главу службы внутренней безопасности провинции Риф Дамаск Хусама ат-Таххана.

«Вооруженная группа людей, подъехав на пикапе, открыла огонь по одному из КПП на въезде в город Ашрафия-Сахнайя... Никто из сотрудников не пострадал», - указал ат-Таххан.

Силы безопасности открыли огонь по боевикам, завязался бой. Силовики задержали одного из нападавших. Еще один злоумышленник получил ранения, но смог скрыться вместе с остальными членами преступной группы. В районе Ашрафия-Сахнайя ведется розыск скрывшихся боевиков.

Ранее армия Израиля ударила по военному объекту и зенитным орудиям в провинциях Дамаск, Хама, Дераа в Сирии, напоминает РЕН ТВ.

