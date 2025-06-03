Россиян предупредили о сокращенном рабочем дне 11 июня
3 июня 202508:22
Сокращенный рабочий день ожидает россиян в среду, 11 июня. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
«Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день», - указал парламентарий.
Нилов напомнил, что этот день предшествует праздничному 12 июня - Дню России.
Ранее стало известно, что в июне россиян ожидает сокращенная рабочая неделя, в связи с праздником нерабочими днями станут 12 и 13 июня, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru