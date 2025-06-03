Россиян предупредили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Сокращенный рабочий день ожидает россиян в среду, 11 июня. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

«Одиннадцатого июня будет укороченный предпраздничный рабочий день», - указал парламентарий.

Нилов напомнил, что этот день предшествует праздничному 12 июня - Дню России.

Ранее стало известно, что в июне россиян ожидает сокращенная рабочая неделя, в связи с праздником нерабочими днями станут 12 и 13 июня, пишет Ura.ru.

