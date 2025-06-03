Три человека пострадали при столкновении машины и поезда под Саратовом

Автомобиль и поезд столкнулись на железнодорожном переезде в селе Пушкино в Советском районе Саратовской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Предварительно, в 06:10 (05:10 мск) произошла авария с участием авто Mitsubishi Lancer и поезда.

«Три человека из Mitsubishi Lancer (водитель и двое пассажиров) доставлены в медицинское учреждение», - указали в Госавтоинспекции.

По данным Приволжской железной дороги, водитель легковушки выехал на переезд перед грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако из-за малого расстояния не удалось избежать столкновения. Локомотивная бригада не обращалась за помощью медиков.

Ранее в подмосковной Апрелевке поезд насмерть сбил двух пешеходов, напоминает РЕН ТВ.

