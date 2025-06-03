На 28-м километре МКАД столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на МКАД в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«На 28-м км МКАД произошло ДТП с участием восьми машин, в том числе грузовика», - рассказал собеседник агентства.
Как отметил источник, после инцидента перекрыли три полосы дороги из пяти. Сведения о пострадавших уточняются.
По данным департамента транспорта Москвы, авария на МКАД произошла в районе съезда №26. В ведомстве указали, что участниками ДТП стали несколько машин, их количество не уточняется. Движение в районе аварии уже восстановлено.
Ранее в Москве на проспекте Генерала Дорохова столкнулись два грузовых автомобиля, пострадал мужчина, напоминает 360.ru.
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