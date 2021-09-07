Акинфеев отказался возвращаться в российскую сборную

По его словам, когда бывший главный тренер российской сборной Станислав Черчесов спрашивал о возвращении, то «было бы глупо менять» свою позицию, которая была озвучена спортсменом в 2018 году.

Акинфеев считает, что вратарем сборной России должен быть кто-то из молодых игроков, чтобы они могли прогрессировать.

Как сообщалось, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал расторжение контракта между РФС и бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

