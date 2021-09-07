Акинфеев отказался возвращаться в российскую сборную
Голкипер российского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев отказался возвращаться в сборную РФ, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, когда бывший главный тренер российской сборной Станислав Черчесов спрашивал о возвращении, то «было бы глупо менять» свою позицию, которая была озвучена спортсменом в 2018 году.
Акинфеев считает, что вратарем сборной России должен быть кто-то из молодых игроков, чтобы они могли прогрессировать.
Как сообщалось, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поддержал расторжение контракта между РФС и бывшим главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.
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