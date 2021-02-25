Вратаря ЦСКА Акинфеева изолировали от команды

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев изолирован от команды из-за признаков ОРВИ, сообщает пресс-служба команды.

В сообщении говорится, что голкипер «находится под контролем врачей клуба», медики проводят необходимые обследования.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, что ЦСКА отозвал из аренды вратаря Илью Помазуна, сообщает RT. По его словам, в столичном клубе подтвердили, что Акинфеев заболел.

В настоящее время ЦСКА занимает второе место в Российской премьер-лиге. За 19 туров армейцы набрали 37 очков и уступают только питерскому «Зениту», у которого 41 очко.

В 20-м туре РПЛ ЦСКА встретится с московским «Локомотивом». Игра пройдёт на стадионе железнодорожников 27 февраля.

