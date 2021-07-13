Акинфеев поддержал увольнение Черчесова с поста тренера национальной сборной

Голкипер отметил, что следует трезво оценивать текущее положение дел, а не вспоминать прошлые успехи команды. «Все понимаем, что было замечательно в 2018-м, но сейчас уже не 2018-й. История — это хорошо и красиво, но ее надо вспоминать на пенсии», — подчеркнул Акинфеев.

Ранее, 8 июля, Российский футбольный союз досрочно расторг контракт с бывшим главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым после провального выступления сборной на Чемпионате Европы 2020, сообщила Газета.ру. Российская команда вылетела с последнего места в группе, потерпев поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), при этом обыграв Финляндию (1:0).

