Акинфеев и Дасаев вошли в топ-50 лучших голкиперов мира

Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Спортсмен выступает за ЦСКА, в составе клуба он шесть раз становился победителем чемпионата и Кубка страны и семь раз выигрывал Суперкубок России. Также Акинфеев выиграл Кубок УЕФА.

Дасаев занимал второе место на чемпионате Европы-1988 и выигрывал «бронзу» на Олимпийских играх-1980 в составе советской сборной по футболу. Кроме того, он дважды выигрывал чемпионат страны в составе московского «Спартака», а в 2004 году Пеле включил его в список «ФИФА-100». В него вошли 125 лучших живущих на тот момент футболистов.

Ранее футболист сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси во второй раз удостоился награды The FIFA Best, как лучший игрок года.

