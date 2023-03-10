Акинфеев и Дасаев вошли в топ-50 лучших голкиперов мира
Российские голкиперы Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев вошли в топ-50 лучших вратарей мира с 1987 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики — они заняли 37-е и 47-е место соответственно. Первую строчку занял итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон. Соответствующий перечень размещен на сайте организации.
Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года. Спортсмен выступает за ЦСКА, в составе клуба он шесть раз становился победителем чемпионата и Кубка страны и семь раз выигрывал Суперкубок России. Также Акинфеев выиграл Кубок УЕФА.
Дасаев занимал второе место на чемпионате Европы-1988 и выигрывал «бронзу» на Олимпийских играх-1980 в составе советской сборной по футболу. Кроме того, он дважды выигрывал чемпионат страны в составе московского «Спартака», а в 2004 году Пеле включил его в список «ФИФА-100». В него вошли 125 лучших живущих на тот момент футболистов.
Ранее футболист сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси во второй раз удостоился награды The FIFA Best, как лучший игрок года.
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