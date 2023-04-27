«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА
27 апреля 202323:39
Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина завершился победой казанского «Ак Барса».
Встреча прошла на домашней арене ЦСКА в Москве. Гости победили со счетом 3:0.
Ворота армейцев поразили Артем Галимов, Вадим Шипачев и Никита Дыняк.
По итогам шести матчей «Ак Барс» и ЦСКА имеют по три победы. Решающая игра состоится в Казани 29 апреля.
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru