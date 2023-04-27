«Ак Барс» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

Шестой матч финальной серии Кубка Гагарина завершился победой казанского «Ак Барса».

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Встреча прошла на домашней арене ЦСКА в Москве. Гости победили со счетом 3:0.

Ворота армейцев поразили Артем Галимов, Вадим Шипачев и Никита Дыняк.

По итогам шести матчей «Ак Барс» и ЦСКА имеют по три победы. Решающая игра состоится в Казани 29 апреля.

Семерых игроков клуба Молодежной хоккейной лиги «Толпар» уличили в употреблении допинга, сообщило издание «Спорт-Экспресс». В пробах спортсменов обнаружили мельдоний, передает «Радиоточка НСН».

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