ХК «Металлург» объявил об отставке главного тренера Воробьёва
Первый вице-президент ХК «Металлург» Сергей Ласьков заявил, что Илья Воробьёв покинул пост главного тренера команды, сообщает ТАСС.
По его словам, причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты клуба в сезоне 2022/2023.
Ласьков добавил, что также уходит, его пост займёт начальник управления производства Магнитогорского металлургического комбината Алексей Жлоба.
Отметим, что под руководством Воробьёва «Металлурга» в 2016 году выиграл Кубок Гагарина. В текущем розыгрыше магнитогорский клуб в плей-офф проиграл в серии омскому «Авангарду».
Ранее о завершении карьеры заявил вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин, сообщает RT.
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