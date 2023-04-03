ХК «Металлург» объявил об отставке главного тренера Воробьёва

Первый вице-президент ХК «Металлург» Сергей Ласьков заявил, что Илья Воробьёв покинул пост главного тренера команды, сообщает ТАСС.

Игрока ХК «Металлург» обвинили в уклонении от службы в армии за взятку

По его словам, причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты клуба в сезоне 2022/2023.

Ласьков добавил, что также уходит, его пост займёт начальник управления производства Магнитогорского металлургического комбината Алексей Жлоба.

Отметим, что под руководством Воробьёва «Металлурга» в 2016 году выиграл Кубок Гагарина. В текущем розыгрыше магнитогорский клуб в плей-офф проиграл в серии омскому «Авангарду».

Ранее о завершении карьеры заявил вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
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