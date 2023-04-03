ХК «Металлург» объявил об отставке главного тренера Воробьёва

По его словам, причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты клуба в сезоне 2022/2023.



Ласьков добавил, что также уходит, его пост займёт начальник управления производства Магнитогорского металлургического комбината Алексей Жлоба.

Отметим, что под руководством Воробьёва «Металлурга» в 2016 году выиграл Кубок Гагарина. В текущем розыгрыше магнитогорский клуб в плей-офф проиграл в серии омскому «Авангарду».

Ранее о завершении карьеры заявил вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин, сообщает RT.

