Агент Овечкина призвал не обращать внимание на агрессию в отношении хоккеиста

«Величие и эпохальность этого достижения не смогут затмить никакие злопыхатели!» — сказал агент спортсмена Глеб Чистяков в беседе с NEWS.ru.

Шестого апреля Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Он забил гол в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс», доведя общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 играх за карьеру. 39-летний капитан «Вашингтона» установил новый рекорд лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

После того, как Овечкин повторил рекорд Гретцки, российский спортсмен передал привет России и поблагодарил соотечественников за поддержку.



