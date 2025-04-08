Агент Овечкина призвал не обращать внимание на агрессию в отношении хоккеиста
Агент капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина призвал не обращать внимание на негативные высказывания в адрес российского хоккеиста после рекордной шайбы в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Так он прокомментировал призыв украинского хоккеиста Эдуарда Захарченко «оторвать ноги» Овечкину.
«Величие и эпохальность этого достижения не смогут затмить никакие злопыхатели!» — сказал агент спортсмена Глеб Чистяков в беседе с NEWS.ru.
Шестого апреля Овечкин опередил канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Он забил гол в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс», доведя общее количество шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 играх за карьеру. 39-летний капитан «Вашингтона» установил новый рекорд лиги, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах).
После того, как Овечкин повторил рекорд Гретцки, российский спортсмен передал привет России и поблагодарил соотечественников за поддержку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru