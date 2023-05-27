Агент Гюнтера: Игрок намерен перейти в «Краснодар»
27 мая 202311:17
Защитник футбольного клуба (ФК) «Верона» (Италия) может стать игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) уже нынешним летом. Об этом заявил агент футболиста Эрсин Акан изданию «Спорт-экспресс» 27 мая.
«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом», - сказал Акан.
По его словам, при переходе спортсмена в российскую команду ведется речь об ФК «Краснодар».
По данным Transfermarkt, стоимость сделки может составить €4,5 млн.
Немцу Кораю Гюнтеру 28 лет. Он выступает за итальянскую команду «Сампдория». По результатам сезона на его счету один мяч за 23 игры.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru