Агент Гюнтера: Игрок намерен перейти в «Краснодар»

Защитник футбольного клуба (ФК) «Верона» (Италия) может стать игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) уже нынешним летом. Об этом заявил агент футболиста Эрсин Акан изданию «Спорт-экспресс» 27 мая.

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«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом», - сказал Акан.

По его словам, при переходе спортсмена в российскую команду ведется речь об ФК «Краснодар».

По данным Transfermarkt, стоимость сделки может составить €4,5 млн.

Немцу Кораю Гюнтеру 28 лет. Он выступает за итальянскую команду «Сампдория». По результатам сезона на его счету один мяч за 23 игры.



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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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