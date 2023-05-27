Агент Гюнтера: Игрок намерен перейти в «Краснодар»

«Гюнтер все еще может перейти в РПЛ этим летом», - сказал Акан.

По его словам, при переходе спортсмена в российскую команду ведется речь об ФК «Краснодар».

По данным Transfermarkt, стоимость сделки может составить €4,5 млн.

Немцу Кораю Гюнтеру 28 лет. Он выступает за итальянскую команду «Сампдория». По результатам сезона на его счету один мяч за 23 игры.





