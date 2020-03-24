Абэ предложит перенести Олимпиаду на 2021 год
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ближайшее время предложит главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху перенести летнюю Олимпиаду в Токио на один год.
По данным японских СМИ, Абэ и Бах уже обсуждают этот вопрос по телефону. Также в переговорах принимает участие губернатор Токио и Юрико Коикэ и председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.
Накануне СМИ сообщали, что Абэ заявил о невозможности проведения в этом году Олимпиады из-за распространения коронавируса.
Кроме того, с требованием перенести Игры выступили олимпийские комитеты ряда стран: США, Канады, Швейцарии и Норвегии, передает RT.
Ранее представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд уже заявлял, что Олимпиада, скорее всего, состоится в 2021 году, напоминает Ura.ru
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