Абэ предложит перенести Олимпиаду на 2021 год

По данным японских СМИ, Абэ и Бах уже обсуждают этот вопрос по телефону. Также в переговорах принимает участие губернатор Токио и Юрико Коикэ и председатель оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.

Накануне СМИ сообщали, что Абэ заявил о невозможности проведения в этом году Олимпиады из-за распространения коронавируса.

Кроме того, с требованием перенести Игры выступили олимпийские комитеты ряда стран: США, Канады, Швейцарии и Норвегии, передает RT.

Ранее представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд уже заявлял, что Олимпиада, скорее всего, состоится в 2021 году, напоминает Ura.ru



