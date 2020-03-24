Через месяц, через год... МОК не исключает переноса Олимпиады-2020
НСН спросила экспертов, может ли перенос Игр в Токио сыграть на руку России в свете допингового скандала.
Вариант переноса Олимпийских игр в Токио становится все более реальным. Сегодня в письме к главе Международного Олимпийского комитета (МOK) Томасу Баху Олимпийский комитет США написал, что из-за пандемии коронавируса «путь к отсрочке является наиболее перспективным, и мы призываем МОК принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы Игры могли проводиться в безопасных и справедливых условиях для всех участников».
О своем отказе от участия в Олимпиаде в 2020 году объявили Австралия, Канада и Норвегия.
Член МОК, бывший президент Всемирного антидопингового агентства Ричард Паунд заявил, что Игры будут перенесены.
«На основании той информации, которой располагает МОК, было принято решение о переносе. Дальнейшие действия еще не определены, но Игры начнутся не 24 июля – это я знаю точно. МОК скоро объявит о своих следующих шагах. Это будет происходить поэтапно. Мы объявим об отсрочке и начнем разбираться со всеми последствиями, которые огромны», – цитирует Паунда USA Today.
Олимпийский комитет России опубликовал на официальном сайте официальное заявление по поводу возможности переноса летних Игр в Токио 2020 года.
«Наша позиция строится на необходимости обеспечения гарантированной безопасности жизни и здоровья участников и гостей Игр, а также соблюдении для всех спортсменов равных возможностей отборочных соревнований и критериев оценки квалификационных нормативов», — говорится в сообщении.
Почетный президент Олимпийского Комитета России Леонид Тягачев в беседе с НСН отметил, что российские спортсмены будут готовиться к Играм, пока олимпийское руководство не примет решения о переносе или отмене соревнований в 2020 году.
«Мы не будем повторять то, что сделали Канада и Австралия. По многим причинам австралийцы и канадцы могут быть солидарны. Нам нужно тренироваться, готовясь к олимпиаде, но шагая в ногу со временем решений МОК, предложений японских руководителей и медиков. Готовиться надо, при возможности участвовать. Также и у нас есть определенные требования к участию нашей команды – допуск под нашим флагом, с нашим гимном – о чем мы просим, судимся и доказываем. Поэтому ожидаем лучших времен состояния политики в целом и медицины в частности», - сказал Тягачев.
Разумно распорядиться появившимся временем, чтобы разрешить допинговый скандал призвал в эфире НСН руководитель Российского антидопингового агентства Юрий Ганус. Тогда у отечественных атлетов появится шанс выступать под своим гимном и флагом.
«Такая возможность существует. Необходимо дать ответы на все требования, которые представлены WADA. Это вопросы, связанные с проведением расследования. Как только даны ответы, этот вопрос может быть вынесен на Комитет по соответствию, который уже будет рассматривать эту возможность. Фактически, если будут устранены все причины, послужившие к санкциям, то WADA такую возможность предусматривала», - резюмировал Ганус.
Добавим, МОК рассматривает два варианта переноса соревнований. Игры могут быть перенесены на три месяца или на год. В первом случае они начнутся 24 октября, а во втором — в июле 2021 года. 22 марта МОК объявил, что окончательное решение о проведении Олимпийских игр в Токио будет принято в течение четырех недель.
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