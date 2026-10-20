Актер Назаров: Режиссера Светлану Дружинину никто не заменит в российском кино

Ранее Дружинина сообщила, что больше не будет снимать фильмы. По её словам, съёмки — это огромный труд, а возраст уже не позволяет ей выдерживать такие нагрузки.

В свою очередь, 89-летний Назаров отметил, что «женщины — могучий род», но он «всей душой понимает» режиссёра, указав, что «силы убывают к нашим великим возрастам».

Также народный артист подчеркнул, что в российском кинематографе Дружинину никто не сможет заменить.

«Как её заменить? У каждого художника есть своё видение, он неподражаемый. За то, что она сделала, низкий ей поклон и восторг. Дай Бог, чтобы у неё всё было хорошо», — заключил Назаров.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская назвала неприемлемым «воскрешение» умерших актёров с помощью искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

