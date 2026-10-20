Актер Назаров: Режиссера Светлану Дружинину никто не заменит в российском кино
Артист Юрий Назаров заявил, что поддерживает решение 90-летней народной артистки РФ Светланы Дружининой завершить режиссёрскую карьеру. Об этом пишет «Газета.Ru».
Ранее Дружинина сообщила, что больше не будет снимать фильмы. По её словам, съёмки — это огромный труд, а возраст уже не позволяет ей выдерживать такие нагрузки.
В свою очередь, 89-летний Назаров отметил, что «женщины — могучий род», но он «всей душой понимает» режиссёра, указав, что «силы убывают к нашим великим возрастам».
Также народный артист подчеркнул, что в российском кинематографе Дружинину никто не сможет заменить.
«Как её заменить? У каждого художника есть своё видение, он неподражаемый. За то, что она сделала, низкий ей поклон и восторг. Дай Бог, чтобы у неё всё было хорошо», — заключил Назаров.
Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская назвала неприемлемым «воскрешение» умерших актёров с помощью искусственного интеллекта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Актер Назаров: Режиссера Светлану Дружинину никто не заменит в российском кино
- Депутаты предложили разрешить родителям находиться в больницах с детьми до 8 лет
- «Сойдут с ума»: Сколько россиян могут спокойно провести час без смартфона
- «Перевернуть с ног на голову»: Раскрыт рецепт успешной экранизации «Собачьего сердца»
- Стартовал прием работ на конкурс имени журналиста Никиты Цицаги
- От 70 до 700 тысяч: Во сколько обойдутся «яблочникам» новые MacBook и iPad
- Вызов и убытки: Что ждет покупателей в случае банкротств застройщиков
- Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Методе» актер Владислав Толдыков
- Экс-депутат Верховной рады рассказал, кто может заменить Зеленского на переговорах
- Россиянам объяснили, с чего начинается финансовая грамотность ребенка