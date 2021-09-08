«А был ли гол?» Экс-арбитр ФИФА оценил шансы сборной России на ЧМ-2022

Оценивая шансы сборной России пробиться на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2022 году Катаре, Хусаинов заявил, что это реально.

«Всё в их руках. Нужно только в каждой игре брать максимум очков. Мы же все знаем, что игра забудется, а счёт останется. Вы только выигрывайте, чёрт с ней, с этой игрой. Понятно, что в этих условиях будет сложно. Но выигрывайте. И, конечно, нужно держать в уме то, что всё решится в матче с хорватами», - добавил он.

До конца отборочного цикла всем командам осталось провести по 4 игры. В октябре – ноябре России предстоят домашние матчи со Словакией и Кипром, и гостевые – со Словенией и Хорватией.

