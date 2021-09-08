«А был ли гол?» Экс-арбитр ФИФА оценил шансы сборной России на ЧМ-2022
Футбольный арбитр международной категории Сергей Хусаинов рассказал, что к работе судейской бригады у него нет вопросов, и речи о каком-либо «заговоре» идти не может.
Футбольный арбитр международной категории, бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в эфире НСН высказался о судействе на матче Россия – Мальта. В частности, о спорном эпизоде, который случился в концовке матча. На 91-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко, проводивший дебютный матч за сборную, после углового пробил по воротам Мальты. Судя по видеоповторам, мяч пересек линию в ворот, но гол не был засчитан. Судья Али Палабийик консультировался с видеоассистентами, но не стал засчитывать мяч Осипенко.
Осипенко забил в своем первом матче за сборную. Ну или не забил ⚽— Sports.ru (@sportsru) September 7, 2021
Не очень понятно, пересек ли мяч линию ворот, но взятие ворот не зафиксировано 😵 pic.twitter.com/aOegtq3Jbu
«Мяч считается забитым в ворота, когда между внутренней линией ворот и мячом будет маленький просветик. Из того, что вчера показали по телекамерам, невозможно определить, полностью мяч пересёк или нет. Миллиметры буквально. Да, большая часть - да. Но, по правилам, это не есть пересечение граничащей линии. Поэтому тут нет никакого заговора. Всё по правилам игры, молодцы», - пояснил Хусаинов.
Из-за этого эпизода сборная России пропускает на первое место в группе H Хорватию. Вторая строчка в турнирной таблице гарантирует нашей сборной тяжелейшие стыковые матчи.
При этом, футбольный арбитр международной категории подчеркнул, что с приходом нового тренера у болельщиков, конечно, повысились ожидания.
«Но в одночасье, по щелчку ничего изменить невозможно. И игра сборной пока, конечно, далека от желаемого. Но хорошо, что есть положительная результативность – то, что нужно для продвижения к чемпионату мира в Катаре. А дальше нужно думать и рассуждать о том, как усиливать игру», - отметил Хусаинов.
Отвечая на вопрос о том, можно ли по итогам трёх прошедших матчей говорить о том, кто лучше – Черчесов или Карпин, эксперт подчеркнул, что реальная работа нового тренера сборной России на поле видна.
«Действия со стороны главного тренера и тренерского штаба реально проявились на поле. Видно желание и стремление даже через "не могу", даже ошибаясь, терпеть и выполнять свои функции. Но, ещё раз повторюсь, Карпину очень сложно, потому что выбора игроков нет. И тут, вопрос, конечно, к клубным тренерам. Новые связки, новые игроки. У кого-то дискомфорт появился, травмы. Но это же не из-за Карпина. Значит, в клубах была нарушена какая-то система подготовки к сезону», - заключил собеседники «Радиоточки НСН».
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Оценивая шансы сборной России пробиться на чемпионат мира по футболу, который пройдёт в 2022 году Катаре, Хусаинов заявил, что это реально.
«Всё в их руках. Нужно только в каждой игре брать максимум очков. Мы же все знаем, что игра забудется, а счёт останется. Вы только выигрывайте, чёрт с ней, с этой игрой. Понятно, что в этих условиях будет сложно. Но выигрывайте. И, конечно, нужно держать в уме то, что всё решится в матче с хорватами», - добавил он.
До конца отборочного цикла всем командам осталось провести по 4 игры. В октябре – ноябре России предстоят домашние матчи со Словакией и Кипром, и гостевые – со Словенией и Хорватией.
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