20-летняя шорт-трекистка из России умерла от гриппа

В пресс-службе заявили, что в Союзе конькобежцев находятся в шоке от смерти молодой спортсменки, которая заболела гриппом перед новогодними праздниками. Из-за ухудшения состояния здоровья ее госпитализировали.

«К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало. Нам сказали, что у нее был грипп», - уточнили в пресс-службе.

Анастасия Середа в составе команды одержала победу в 2022 году на Кубке России.

Ранее в квартире на Большой Филевской улице на западе Москвы обнаружили тело 19-летнего чемпиона России по карате Всеволода М. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.



