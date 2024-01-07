20-летняя шорт-трекистка из России умерла от гриппа
Анастасия Середа, воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва по шорт-треку умерла после перенесенного гриппа. У спортсменки возникли осложнения после болезни, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Союза конькобежцев России (СКР).
В пресс-службе заявили, что в Союзе конькобежцев находятся в шоке от смерти молодой спортсменки, которая заболела гриппом перед новогодними праздниками. Из-за ухудшения состояния здоровья ее госпитализировали.
«К сожалению, лучше ей не становилось, в какой-то момент впала в кому, а вчера ее не стало. Нам сказали, что у нее был грипп», - уточнили в пресс-службе.
Анастасия Середа в составе команды одержала победу в 2022 году на Кубке России.
Ранее в квартире на Большой Филевской улице на западе Москвы обнаружили тело 19-летнего чемпиона России по карате Всеволода М. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владимир Путин встретил Рождество в храме в Ново-Огарёве
- СМИ: Число пострадавших при взрыве в кальянной в Домодедово увеличилось до четырех
- 20-летняя шорт-трекистка из России умерла от гриппа
- Уголовное дело возбудили из-за ограничения подачи тепла в Подольске
- СМИ: В ФРГ подозревают Россию в слежении за военными учениями с дронов
- При взрыве в кальянной Домодедово пострадали три человека
- Воробьёв: В Подольске запустили второй котел
- Почти 130 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области
- Назад, на Родину? Релоканты возвращаются в Россию за лучшей жизнью
- Гладков: Продолжается восстановление Белгорода после обстрела со стороны ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru