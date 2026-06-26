Российским штангистам разрешили соревноваться с флагом и гимном
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила российских штангистов к соревнованиям с национальным флагом и гимном. Об этом сообщает RT.
В январе текущего года IWF разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать с флагом и гимном в юниорских и молодёжных турнирах. Новое решение касается всех возрастных групп «в соответствии с действующими критериями и требованиями к участию».
Как отметил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв, IWF стала 10-й международной федерацией, снявшей все ограничения со спортсменов из России.
«Благодарим исполком IWF, который последовательно отстаивает интересы всех спортсменов вне зависимости от национальной принадлежности», — написал министр в своих соцсетях.
Ранее сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в Кубке вызова в румынской Клуж-Напоке, так как организаторы турнира устно уведомили, что отказываются демонстрировать флаг РФ и исполнять гимн страны в случае победы россиянок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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