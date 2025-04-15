Фигурист Самсонов обматерил ледовое шоу Тутберидзе
Видео с нецензурной тирадой от фигуриста Даниила Самсонова в адрес шоу Этери Тутберидзе попало в сеть, его опубликовал портал Sport24.
Во время интервью с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой Самсонов возвращался в раздевалку через микст-зону, где работали журналисты, и был разозлен. Он красочно описал свои эмоции, а журналист Константин Лесик опубликовал момент в своем Telegram-канале.
Спортсмен уже принес извинения и попросил прощения у СМИ, зрителей и Туктамышевой за непристойное поведение. Фигурист пообещал в следующий раз держать рот на замке. Лесик также попросил прощения у Самсонова за то, что сделал ситуацию публичной.
Ранее звезда «Дома-2» Водонаева назвала мат нормой русского языка, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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