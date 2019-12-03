Впервые Москва запускает «земельные» торги по льготной ставке

Представители малого и среднего бизнеса впервые могут принять участие в столичных торгах на землю по льготной арендной ставке. О нюансах расскажут на роуд-шоу «Земля для роста: право за малым бизнесом» 11 декабря.

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что столица уже имеет опыт реализации объектов из имущественной казны по специальным ценам через открытые торги. Однако, ранее победители аукционов для МСП на таких условиях могли арендовать только коммерческие помещения.

«Именно такие торги остаются одними из наиболее высококонкурентных: в 686 аукционах с начала этого года участвовали свыше 4,6 тысяч предпринимателей. Теперь эту практику было решено распространить на земельные участки», - подчеркнул Ефимов.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что за лоты ожидают своих победителей «земельных» торгов.

«Участникам городских аукционов будет предложено открыть торговый объект в Новомосковском административном округе, придорожный сервис на севере Москвы, а также автозаправки на юге и юго-востоке столицы», - рассказал он.