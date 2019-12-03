Впервые Москва запускает «земельные» торги по льготной ставке
Представители малого и среднего бизнеса впервые могут принять участие в столичных торгах на землю по льготной арендной ставке. О нюансах расскажут на роуд-шоу «Земля для роста: право за малым бизнесом» 11 декабря.
Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов отметил, что столица уже имеет опыт реализации объектов из имущественной казны по специальным ценам через открытые торги. Однако, ранее победители аукционов для МСП на таких условиях могли арендовать только коммерческие помещения.
«Именно такие торги остаются одними из наиболее высококонкурентных: в 686 аукционах с начала этого года участвовали свыше 4,6 тысяч предпринимателей. Теперь эту практику было решено распространить на земельные участки», - подчеркнул Ефимов.
Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев рассказал, что за лоты ожидают своих победителей «земельных» торгов.
«Участникам городских аукционов будет предложено открыть торговый объект в Новомосковском административном округе, придорожный сервис на севере Москвы, а также автозаправки на юге и юго-востоке столицы», - рассказал он.
По словам Дёгтева, так как льготный формат торгов по земельным участкам проводится впервые, то большое внимание уделяется информированию потенциальных арендаторов. «На роуд-шоу представители органов исполнительной власти, общественных организаций и крупнейших консалтинговых компаний обсудят условия участия малого бизнеса в таких аукционах, а также ликвидность будущих объектов», - уточнил руководитель Департамента.
Кроме того, в ходе мероприятия представят порядка десяти помещений свободного назначения площадью от 88 до 253 кв. метров. Начальная минимальная ставка составит 4,5 тыс. рублей за квадратный метр.
В роуд-шоу «Земля для роста: право за малым бизнесом» примут участие представители органов исполнительной власти и эксперты рынка. Организатором является Департамент города Москвы по конкурентной политике. Начало мероприятия по адресу Столешников переулок, дом 6, строение 3 (лофт «Министерство») в 11 часов. Для бесплатного участия необходимо зарегистрироваться на сайте.
Напомним, 3 июля 2018 года в силу вступил ФЗ №185, который направлен на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Документ разработан в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года.
Ранее НСН сообщала, что спрос на земельные участки в столице со стороны инвесторов растёт, что подтверждают итоги состоявшихся на последней неделе ноября торгов.
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