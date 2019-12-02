Ежедневно по 70 представителей бизнеса претендуют на московское имущество

В последнюю неделю ноября около 70 участников аукционов претендовали на столичную недвижимость. Всего эта цифра с 25 по 30 ноября составила 335 представителей бизнеса, рассказал руководитель Департамента Города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Примечательно, активная конкуренция наблюдается как на торгах за право аренды, так и за право покупки городской недвижимости», - уточнил он.

Таким образом, на аренду 26 объектов претендовало 248 участников торгов, что соответствует девяти заявкам на один лот. Пользовались популярностью в последнюю неделю ноября коммерческие помещения, земельные участки, машино-места и нестационарные торговые объекты. Всего же в этот период 2019 года было реализовано 46 объектов.