Ежедневно по 70 представителей бизнеса претендуют на московское имущество

2 декабря 201917:05

В последнюю неделю ноября около 70 участников аукционов претендовали на столичную недвижимость. Всего эта цифра с 25 по 30 ноября составила 335 представителей бизнеса, рассказал руководитель Департамента Города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Примечательно, активная конкуренция наблюдается как на торгах за право аренды, так и за право покупки городской недвижимости», - уточнил он.

Таким образом, на аренду 26 объектов претендовало 248 участников торгов, что соответствует девяти заявкам на один лот. Пользовались популярностью в последнюю неделю ноября коммерческие помещения, земельные участки, машино-места и нестационарные торговые объекты. Всего же в этот период 2019 года было реализовано 46 объектов.

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«Результатом широкой информационной кампании о возможностях участия в городских торгах можно считать участие в аукционах не только состоявшихся инвесторы, но и тех, кто на торги приходит впервые. Среди этих людей немало представителей микро- и малого бизнеса, а также физических лицах. Определённую роль играет и разнообразие инвестиционных предложений, которые сегодня есть у города», - считает руководитель Департамента-организатора торгов.

С доступными на сегодняшний момент предложениями можно ознакомиться на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее НСН сообщала, что спрос на земельные участки в столице со стороны инвесторов растёт, что подтверждают итоги состоявшихся на прошлой неделе торгов.


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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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