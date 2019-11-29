Земельные аукционы в Москве бьют рекорды

Состоялись два аукциона за право аренды земельных участков, расположенных в Юго-Восточном административном округе Москвы. На одном из них победитель планирует строительство гаражного комплекса, другой будет использован под возведение автосервиса.

Организатором торгов выступил Департамента города Москвы по конкурентной политике. Оба объекта располагаются на территории внутригородского муниципального образования Некрасовка.

Спрос на земельные участки в столице со стороны инвесторов растёт, что подтверждают итоги состоявшихся на этой неделе торгов, сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.