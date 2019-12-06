Впервые бизнес сможет арендовать столичную землю по льготной ставке
Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что у малого и среднего бизнеса появилась возможность арендовать столичную землю по льготной ставке. По его словам, такая мера для этого вида торгов применяется впервые.
До этого времени по льготной ставке для среднего и малого бизнеса посредством городского аукциона были доступны для аренды только коммерческие помещения. Такие торги отмечаются наиболее высоким уровнем конкуренции.
Ожидается, что первые лоты представят уже 11 декабря этого года на роуд-шоу «Земля для роста: право за малым бизнесом». Организатором аукционов является Департамент города Москвы по конкурентной политике.
Ранее НСН сообщала, что порядка 18 детских садов в Москве получили льготные условия аренды – 1 рубль за 1 квадратный метр. С 2013 года Москва заключила с инвесторами 38 договоров аренды с условиями перехода на ставку 1 рубль за 1 кв. м в год.
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