Впервые бизнес сможет арендовать столичную землю по льготной ставке

Заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил, что у малого и среднего бизнеса появилась возможность арендовать столичную землю по льготной ставке. По его словам, такая мера для этого вида торгов применяется впервые.

До этого времени по льготной ставке для среднего и малого бизнеса посредством городского аукциона были доступны для аренды только коммерческие помещения. Такие торги отмечаются наиболее высоким уровнем конкуренции.