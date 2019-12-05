Почти два десятка детсадов в Москве получили льготную аренду

18 детских садов в Москве получили льготные условия аренды – 1 рубль за 1 квадратный метр

«С 2013 года Москва заключила с инвесторами 38 договоров аренды с условиями перехода на ставку 1 рубль за 1 кв. м в год. На сегодняшний день 18 образовательных учреждений выполнили необходимые условия программы и уже переведены на «рублевую» аренду», - сообщил НСН заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Для перехода на «рублевую» ставку аренды инвесторам необходимо выполнить в первые два года нормативы по объему предоставления образовательных услуг. Также не менее 80 % детей в детском саду и не менее 50% при открытии школы должны быть зарегистрированы по месту жительства в Москве.

Открытие детских садов по программе «рубль за квадратный метр» - одна из ключевых задач Правительства Москвы. На регулярной основе проходят электронные торги по аренде помещений, организатором которых выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

«Свыше 60 инвесторов приняли участие в торгах на открытие «рублевых» детских садов и школ начиная с 2013 года. На аукционах наблюдается стабильная конкуренция – от двух до четырех участников на лот. Мы регулярно общаемся с победителями, и многие из них – родители, которые хотят масштабировать свои идеи, поделиться опытом с другими москвичами. Среди победителей городских аукционов есть те, кто открывал школы для билингвов, инвесторы, работающие по экспериментальным образовательным модулям», - уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

«Всего с начала этого года столица реализовала через городские аукционы более 4,7 тысяч квадратных метров недвижимости по программе «рубль за квадрат» под образовательные учреждения. С 2013 года этот показатель составил свыше 50 тысяч квадратных метров», - прокомментировал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В настоящее время на городские аукционы по льготной программе «рубль за квадратный метр» выставлен один лот. Здание площадью около 700 квадратных метров расположено в центре города по адресу: Бакунинская улица, дом 45. Начальная цена составляет 4,4 миллионов рублей. Подать заявки на участие можно до 13 декабря 2019 года.

