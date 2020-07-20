Въездную башню Хорошевского конного завода отреставрируют в ближайшие 5 лет

«Абсолютно функциональное, простое по своей архитектуре середины 19-го века здание. Оно может быть весьма интересно обыграно, особенно в связи с тем что в районе Серебрянного Бора, где находится, очень мало объектов связанных с глубокой историей. История Хорошёвского конного завода – это история уходящая в глубину веков и даже в какой-то степени косвенно имеющая отношение к истории Бориса Годунова. Хорошёвский конный завод, как важнейшее предприятие по племенному разведению лошадей было основано ещё в 15-м веке на территории вокруг села Хорошёво, и развивалось в этой местности среди выпасных лугов в долине Москвы реки. Это предприятие подарило нам довольно большое количество главного на тот момент транспорта, выводя московскую породу лошадей. Поставляли этих лошадей ко двору великого князя, потом ко двору царя. В целом, эта местность освоена довольно серьёзно. Башня стоит в месте, где очень мало объектов инфраструктуры, в принципе иожно организовать здесь какое-либо кафе или службу каких-либо услуг. Многие оставляют свои машины рядом с этим объектом, который выставляется на торги», - рассказал Смирнов.

По его мнению, въездная башня Хорошевского конного завода может стать отличным премером «как можно использовать разного времени архитектуру, и как историческая начинка его может продиктовать новую функцию и привлечь большое число посетителей к объекту».

Башня была построена в начале 1770-х годов по проекту архитектора Е.П. Ключарева и входила в состав Хорошевского конного завода – первого конного завода в России, основанного при Иване III. В 1834 году по приказу Николая I здания были переданы под помещения артиллерийских полков, а в башне разместили гауптвахту и комнату караульного. На сегодняшний день из всего ансамбля конного завода сохранилось только одно каменное одноярусное здание проездной башни с парадными воротами.

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