Москва предлагает под бизнес-проекты бывший доходный дом Дурилина
Департамент столицы по конкурентной политике организует открытые торги на право покупки 230 кв метров в бывшем доходном доме почетного гражданина Москвы Алексея Дурилина. Строение датировано 1908 годом и находится по адресу – улица Большая Ордынка, дом 13/9, строение 1.
Краевед, знаток Москвы Филип Смирнов рассказал в эфире НСН о личности бывшего владельца.
«Нужно вспомнить что Дурилин был довольно высокопоставленный человек, который занимался кожевенным производством, купец начала 19-го – начала 20-го века, предприниматель, промышленник, который помимо владения заводом, ещё занимался благотворительностью и состоял гласным Московской городской думы. На территории между Валовой улицей и Ордынкой, Дурилин владел несколькими домами. Помещение в одном из этих домов, которое представляет собой довольно интересное сооружение, сейчас и продаётся городом. Само здание находится в самом начале улицы Большая Ордынка», - сказал Смирнов.
Архитектором здания был Владимир Шервуд, который в 1903 году занимал должность архитектора Московского купеческого общества и был членом Комиссии по переустройству Нижних торговых рядов, которая ведала перестройкой района между Красной площадью и Зарядьем. Шервуд внёс большой вклад в обновление делового центра Москвы, но каждое строение имело индивидуальный стиль.
«После революции дом был надстроен двумя этажами, в настоящий момент разница последних двух этажей от основного дома практически не читается. Местность Замоскворечья очень популярна для прогулок, для посещения ресторанов и увеселительных заведений. Так как это буквально в шаговой доступности от Московского Кремля, то при создании в этом помещении какого-либо притягательного объекта, в том числе для иностранцев, можно предполагать ощутимую прибыльность такого бизнес-проекта», - подчеркнул краевед.
Начальная цена объекта составляет чуть больше 26 млн рублей. При этом, следует отметить, что здание не является объектом культурного наследия и имеет свободное функциональное назначение.
Заявки на участие в торгах можно подать до 29 июля. Аукцион состоится 6 августа. Познакомиться со всеми предложениями о продаже городской недвижимости можно на Инвестиционном портале города Москвы.
Ранее НСН сообщала, что в пешей доступности от метро Савеловская в Москве сдается в аренду нежилое помещение на 10 лет. Лот находится на первом этаже двухэтажного здания 1917 года постройки и занимает 112,2 кв метра.
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