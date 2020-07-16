Москва предлагает под бизнес-проекты бывший доходный дом Дурилина

Архитектором здания был Владимир Шервуд, который в 1903 году занимал должность архитектора Московского купеческого общества и был членом Комиссии по переустройству Нижних торговых рядов, которая ведала перестройкой района между Красной площадью и Зарядьем. Шервуд внёс большой вклад в обновление делового центра Москвы, но каждое строение имело индивидуальный стиль.

«После революции дом был надстроен двумя этажами, в настоящий момент разница последних двух этажей от основного дома практически не читается. Местность Замоскворечья очень популярна для прогулок, для посещения ресторанов и увеселительных заведений. Так как это буквально в шаговой доступности от Московского Кремля, то при создании в этом помещении какого-либо притягательного объекта, в том числе для иностранцев, можно предполагать ощутимую прибыльность такого бизнес-проекта», - подчеркнул краевед.

Начальная цена объекта составляет чуть больше 26 млн рублей. При этом, следует отметить, что здание не является объектом культурного наследия и имеет свободное функциональное назначение.

Заявки на участие в торгах можно подать до 29 июля. Аукцион состоится 6 августа. Познакомиться со всеми предложениями о продаже городской недвижимости можно на Инвестиционном портале города Москвы.

Ранее НСН сообщала, что в пешей доступности от метро Савеловская в Москве сдается в аренду нежилое помещение на 10 лет. Лот находится на первом этаже двухэтажного здания 1917 года постройки и занимает 112,2 кв метра.

