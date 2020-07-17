В Москве рассказали, какой земельный лот стал рекордсменом на местных торгах

«Аренда земельных участков под индивидуальное жилое строительство пользуется большим спросом - конкуренция на аукционах составляет в среднем по 10 участников на лот. Всего в этом году с “молотка” ушло 37 участков, с конкуренцией в среднем 5 участников, что в три раза выше показателей прошлого года. С начала года на землю под ИЖС претендовало 189 участников, против 13 за тот же период прошлого года», - рассказала представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова.

Узнать о других участках под ИЖС можно на Инвестиционном портале столицы в разделе «Земля под строительство».

Ранее НСН сообщала, что Департамент столицы по конкурентной политике организует открытые торги на право покупки 230 кв метров в бывшем доходном доме почетного гражданина Москвы Алексея Дурилина. Строение датировано 1908 годом и находится по адресу – улица Большая Ордынка, дом 13/9, строение 1.

