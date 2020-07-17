В Москве рассказали, какой земельный лот стал рекордсменом на местных торгах
Земельные торги на территории конгресс-центра Технополиса «Москва» собрали рекордное количество участников. 140 человек боролись за участок земли на западе Москвы по адресу поселок Мещерский, улица Московская, владение 22, земельный участок №1.
За полтора часа цена годовой аренды за этот объект выросла с 375,4 тыс до 14,2 млн рублей - участники поднимали цену сразу на 20, а то и на 40 шагов. Победителем аукциона стало физическое лицо, которое сможет разместить на земельном участке частный жилой дом площадью 394 квадратных метра и высотой до 15 метров, гараж, подсобные помещения, а также огороды для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых и иных сельскохозяйственных культур. Договор аренды составляет 1,5 года, но с правом дальнейшего выкупа у города данного участка по сниженной цене от кадастровой стоимости.
«Аренда земельных участков под индивидуальное жилое строительство пользуется большим спросом - конкуренция на аукционах составляет в среднем по 10 участников на лот. Всего в этом году с “молотка” ушло 37 участков, с конкуренцией в среднем 5 участников, что в три раза выше показателей прошлого года. С начала года на землю под ИЖС претендовало 189 участников, против 13 за тот же период прошлого года», - рассказала представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Наталья Богатова.
Узнать о других участках под ИЖС можно на Инвестиционном портале столицы в разделе «Земля под строительство».
Ранее НСН сообщала, что Департамент столицы по конкурентной политике организует открытые торги на право покупки 230 кв метров в бывшем доходном доме почетного гражданина Москвы Алексея Дурилина. Строение датировано 1908 годом и находится по адресу – улица Большая Ордынка, дом 13/9, строение 1.
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