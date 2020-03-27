Весна принесет новые перспективы для самозанятых граждан

По мнению участников рынка, эти меры увеличат количество договоров с самозанятыми и позволят увеличить прозрачность доходов.

«Для того, чтобы участвовать в закупках малого объема через портал поставщиков самозанятым гражданам необходимо пройти регистрацию в качестве физического лица. Сегодня на этом интернет-ресурсе зарегистрированы около 15 тысяч физических лиц. Примечательно, что участвовать в закупках могут физические лица из всех регионов России. Выполнять заказы при этом можно не только внутри своего региона, но и для заказчиков из других регионов. Как показывает практика, физлица, работающие на портале поставщиков, готовы оказывать услуги по консалтингу, технической экспертизе, организации мероприятий», - отметила представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семёнова.

Отметим, 1 января 2019 года был запущен эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых граждан с доходом до 2,4 млн рублей в год. Первыми участие в эксперименте приняли четыре региона - Москва, Московская и Калужская области, а также Республика Татарстан. С 1 января 2020 года число участников эксперимента было увеличено еще на 19 субъектов РФ: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, автономный округ Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Башкортостан.

Ранее НСН сообщала, что с начала 2020 года субъекты РФ показали рост своей активности по использованию Портала поставщиков Москвы.

