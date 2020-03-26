Столица предпринимает меры для поддержки бизнеса, работающего на рынке закупок
Согласно распоряжению российского правительства распространение коронавирусной инфекции признается форс-мажорным обстоятельством при выполнения госзакупок. Москва, в свою очередь, также готова поддержать бизнес, который из-за последствий пандемии не может исполнить обязательства по контрактам в полном объеме.
Столица выступает не только как крупнейший заказчик, но и является масштабным рынком сбыта для поставщиков разных регионов России. Практически каждая седьмая закупка страны, размещенная по 44-ФЗ, приходится на Москву.
Необходимость учитывать коронавирус как фактор, мешающий исполнить обязательства по контрактам в полном объеме, относится, в первую очередь к тем компаниям, которые зависят от международных поставок. Такие поставщики чаще всего сталкиваются с проблемой неисполнения договоров.
При этом Торгово-промышленная палата России уже выдает заключения о форс-мажоре из-за коронавируса. Но это действует только при срыве экспортных поставок.
Руководитель центра юридической помощи Московской торгово-промышленной палаты Алексей Моисеев в эфире НСН пояснил, как правильно себя вести в нынешней ситуации.
«Если компании-поставщики или подрядчики по госзакупам не могут выполнить обязательства, которые было разыграно на тендере, они, в первую очередь, должны уведомить компанию-заказчика. Дальше они могут обращаться В ТТП за получение заключения о форс-мажорном обстоятельстве. Но сам коронавирус не является форс-мажорным обстоятельством, к каждому контракту нужно подъодить индивидуально", - отметил Моисеев.
Юрист отметил, что форс-мажоры могут быть связаны, в том числе, с закрытием границ, из-за чего, например, строительные подряды из-за рубежа не могут въехать в Россию. Могут быть недопоставки оборудования. Накануне власти Москвы рекомендовали людям старше 65 лет оставаться на домашнем карантине. В ТТП заявили, что, если разработчиками по какому-то из госзаказов являются как раз люди этого возраста, то с их исполнением могут возникнуть трудности.
Представитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Татьяна Семенова в беседе с НСН отметила, что в условиях пандемии многим предпринимателям приходится сталкиваться с необходимостью искать иные каналы распространения своей продукции. Действенным инструментом для этого может стать портал поставщиков - интернет-ресурс для работы с закупками малого объема.
«Городские заказчики продолжают размещать потребности столицы в товарах и услугах на портале поставщиков. Начинающие и опытные предприниматели могут построить свою работу с закупками малого объема через этот интернет-ресурс. Рекомендуем обратить внимание на котировочные сессии, которые по сути проводятся день в день. Конкуренция за срочные закупки умеренная - 3 компании на лот - а участие в котировочных сессиях можно рассматривать как хороший старт, позволяющий выйти на рынок закупок».
Напомним, что ранее мэр Москвы Сергей Собянин создал Оперативный штаб для защиты городской экономики, который возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов. Задачей нового штаба стал мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города, разработка мер по обеспечению финансовой стабильности. Штаб будет помогать компаниям договариваться с банками и участвовать в восстановлении цепочек поставок и сбыта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Всех прибывающих в РФ будут проверять на коронавирус
- Собянин призвал воздержаться от поездок в Москву
- Круизному лайнеру запретили заходить в порт Владивостока
- В России выявлено 182 новых случая заражения коронавирусом
- Убытки в сотни миллиардов и увольнения. Аналитик о прекращении авиасообщения