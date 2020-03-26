Столица предпринимает меры для поддержки бизнеса, работающего на рынке закупок

Согласно распоряжению российского правительства распространение коронавирусной инфекции признается форс-мажорным обстоятельством при выполнения госзакупок. Москва, в свою очередь, также готова поддержать бизнес, который из-за последствий пандемии не может исполнить обязательства по контрактам в полном объеме.

Столица выступает не только как крупнейший заказчик, но и является масштабным рынком сбыта для поставщиков разных регионов России. Практически каждая седьмая закупка страны, размещенная по 44-ФЗ, приходится на Москву.

Необходимость учитывать коронавирус как фактор, мешающий исполнить обязательства по контрактам в полном объеме, относится, в первую очередь к тем компаниям, которые зависят от международных поставок. Такие поставщики чаще всего сталкиваются с проблемой неисполнения договоров.

При этом Торгово-промышленная палата России уже выдает заключения о форс-мажоре из-за коронавируса. Но это действует только при срыве экспортных поставок.



Руководитель центра юридической помощи Московской торгово-промышленной палаты Алексей Моисеев в эфире НСН пояснил, как правильно себя вести в нынешней ситуации.