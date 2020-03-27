Регионы стали активнее пользоваться Порталом поставщиков
С начала 2020 года субъекты РФ показали рост своей активности по использованию Портала поставщиков Москвы. По мнению заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, этому способствовала бесплатная обучающая кампания по работе с закупками малого объема. Ее проводят как в онлайн, так и в офлайн режиме для потенциальных пользователей ресурса.
В лидерах по количеству участников и заключенных договоров пока еще остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, однако к ним все ближе становятся Новгородская и Кемеровская области, Пермский край и ЯНАО.
Так, Новгородской области за аналогичный период 2019 года удалось увеличить количество заключенных контрактов в 8,5 раз, при этом их финансовый объем вырос в 12 раз. Кемеровская область подписала в 6 раз больше договоров с превышением объема в 11 раз по сравнению с прошлогодними показателями.
Остальные субъекты-участники показывают рост примерно в 2 раза по всем показателям, что также говорит о верно выбранном векторе развития Портала поставщиков, считает руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Наряду с увеличением объема региональных контрактов, мы также фиксируем рост числа контрактов, в которых отличаются субъект заказчика и поставщика. Так, если в 2018 году на их долю приходилось 24 процента, то уже к концу прошлого года показатель вырос до 30 процентов. Планы на этот год – преодолеть в таких контрактах отметку в 35 процентов»,- сказал Щербаков.
Регионы России продолжат обучать основам использования возможностей Портала поставщиков, а также планируется внедрение логистического сервиса для поставщиков, который поможет избавить малый бизнес от транспортных издержек.
Ранее НСН сообщала, что специалисты службы контроля качества и технической поддержки Портала поставщиков подготовились к возросшему числу обращений в связи с последствиями распространения коронавируса. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
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