Регионы стали активнее пользоваться Порталом поставщиков

Так, Новгородской области за аналогичный период 2019 года удалось увеличить количество заключенных контрактов в 8,5 раз, при этом их финансовый объем вырос в 12 раз. Кемеровская область подписала в 6 раз больше договоров с превышением объема в 11 раз по сравнению с прошлогодними показателями.

Остальные субъекты-участники показывают рост примерно в 2 раза по всем показателям, что также говорит о верно выбранном векторе развития Портала поставщиков, считает руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Наряду с увеличением объема региональных контрактов, мы также фиксируем рост числа контрактов, в которых отличаются субъект заказчика и поставщика. Так, если в 2018 году на их долю приходилось 24 процента, то уже к концу прошлого года показатель вырос до 30 процентов. Планы на этот год – преодолеть в таких контрактах отметку в 35 процентов»,- сказал Щербаков.

Регионы России продолжат обучать основам использования возможностей Портала поставщиков, а также планируется внедрение логистического сервиса для поставщиков, который поможет избавить малый бизнес от транспортных издержек.

Ранее НСН сообщала, что специалисты службы контроля качества и технической поддержки Портала поставщиков подготовились к возросшему числу обращений в связи с последствиями распространения коронавируса. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.



