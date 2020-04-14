В Заксобрании Новосибирской области обсудили предстоящую посевную кампанию
На заседании комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям обсудили начинающуюся посевную кампанию. Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко сделал акцент на том, что темпы подготовки к посевной хорошие.
Он отметил, что всего в текущем году запланировано засеять 2 миллиона 260 тысяч гектаров. Общая посевная площадь прирастёт на 37 тысяч гектаров, в основном за счёт увеличения посевных площадей зерновых. Кроме того, министр подчеркнул, что в этом году в регионе под яровой сев будет занят 1 миллион 261 тысяча гектаров.
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Добавим, в прошлом году аграрный сектор региона приобрел техники и оборудования на рекордную сумму – 5 миллиардов 400 миллионов рублей, в том числе 222 трактора и 144 зерноуборочных комбайна. А в настоящий момент обновление технического парка сельхозпредприятий идёт с опережением.
«Приобретено 494 единицы сельхозтехники на 2 миллиарда 164 миллиона, в том числе 109 тракторов», - сообщил глава областного Минсельхоза.
По его словам, до конца мая будет приобретено ещё 48 тракторов. Также идет закупка зерноуборочных комбайнов и посевных комплексов.
В свою очередь, председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма подчеркнул, что в минувшем году сельхозтехники было закуплено более чем на пять миллиардов, а в 2020-ом темпы приобретения значительно выше. По его словам, сельхозпредприятия готовы к обновлению, есть запас ГСМ и семян. Кроме того, как отметил Олег Подойма, есть возможность вести поставки зерна на экспорт - это можно осуществить благодаря хорошей цене на рынке и низким тарифам на перевозку.
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