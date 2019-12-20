В столице представили уникальную книгу об истории московской конкуренции
В Москве издана книга об истории конкуренции, где рассказывается о значимых столичных предпринимателях 19 – начала 20 века, об их механизмах конкуренции, кейсах по развитию бизнеса в царскую эпоху. Выпуск книги «Поставщики Москвы. История в лицах» завершил цепь мероприятий в рамках проекта Дни московской конкуренции, которые проводил Департамент города Москвы по конкурентной политике.
«Промышленники, купцы, предприниматели 100 лет назад добились впечатляющих успехов в организации производства и продажи продовольственных, парфюмерных, бытовых и других товаров. Современным предпринимателям важно ориентироваться на опыт предыдущих поколений, - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Лучшие промышленники награждались почётным званием «Поставщик Двора Его Императорского Величества», что позволяло размещать изображение российского герба на своих товарах.
Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев отметил, что знание и анализ процессов развития предпринимательства прошлого очень значим для становления современной конкуренции. По его словам, книга «Поставщики Москвы. История в лицах» это первое научно-популярное издание, где большое внимание уделено «вопросам ассортимента продукции и стратегии предприятий». Над книгой работало порядка 10 историков и искусствоведов, 3 потомка тех самых поставщиков Имперского двора - среди авторов два лауреата научной премии Митрополита Макария, три доктора наук, три кандидата наук и сотрудники московских музеев.
«Это люди, искренне любящие историю и готовые возрождать и популяризировать лучшие традиции московского предпринимательства, вести просветительскую работу, направленную на развитие конкурентной среды», - уточнил Дёгтев.
Всего в книге представлено 19 историй, которые, по мнению Геннадия Дёгтева, «можно рассматривать как бизнес-кейсы для тех, кто работает в бизнесе сегодня». Однако, книга рассчитана не на узкоспециализированную аудиторию, а на массового читателя. Обложку произведения украшает девиз Эйнема «Не ради жажды денег, а из потребности работать, из честолюбия стать первым». Над материалом для книги сначала работали как над научным исследованием. Работа проводилась в архивах и частных коллекциях, потом были написаны статьи о предпринимателях. Работа была крайне скрупулёзной, «по некоторым фамилиям материал собирался по крупицам, до этого никаких исследований по истории этих компаний не проводилось», рассказал Геннадий Дёгтев.
Напомним, что Дни московской области впервые проводятся в столице. Мероприятия в рамках проекта проходили несколько месяцев и были направлены на привлечение внимания общественности, органов власти, экспертного и предпринимательского сообщества к теме здоровой конкурентной среды во всех сферах жизнедеятельности мегаполиса.
Ранее НСН сообщала, что в Москве подвели итоги видео-конкурса «Урок о конкуренции», участниками которого стали столичные учителя. Конкурс является одним из цепи мероприятий в рамках масштабного городского проекта «Дни московской конкуренции».
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