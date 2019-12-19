Две московские клиники ищут младший медперсонал через открытый конкурс

Контракты на оказание соответствующих услуг будут подписаны на срок с 1 февраля 2020 года до 31 января 2021 года.

Финальное публичное представление запланировано на 20 декабря этого года в 10 часов в переулке Печатников (д.12, ауд.207). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.

Ранее НСН сообщала, что здесь также будут рассмотрены два лота ГУП «Московский метрополитен». Первый из них направлен на поставку мотовозов для перевозки тяжелых грузов и транспортировки рабочих по путям. Победитель второго лота обязуется с 2020 года предоставлять доступ к коммуникационной платформе для быстрого информирования сотрудников и пассажиров метро через смс-сообщения. Начальная максимальная цена каждой закупки составляет более 100 млн рублей.



