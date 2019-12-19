Две московские клиники ищут младший медперсонал через открытый конкурс
На финальном публичном представлении 2019 года Департамент города Москвы по конкурентной политике представит две закупки на оказание услуг младшего медперсонала. Заказчиками выступает ГБУЗ «Городская клиническая больница имени Ф. И. Иноземцева Департамента здравоохранения города Москвы» и ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2 ДЗМ».
Компании-победители обязуются обеспечивать уход за пациентами медучреждений – сопровождать, помогать в транспортировке, дезинфицировать предметы ухода.
«Кроме того, необходимо будет оказывать услуги по кормлению пациентов и содержать помещения в чистоте. Ознакомиться с подробной информацией о закупке представители бизнеса смогут до ее публикации», - добавил руководитель Департамента Геннадий Дёгтев.
Контракты на оказание соответствующих услуг будут подписаны на срок с 1 февраля 2020 года до 31 января 2021 года.
Финальное публичное представление запланировано на 20 декабря этого года в 10 часов в переулке Печатников (д.12, ауд.207). Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации на сайте.
Ранее НСН сообщала, что здесь также будут рассмотрены два лота ГУП «Московский метрополитен». Первый из них направлен на поставку мотовозов для перевозки тяжелых грузов и транспортировки рабочих по путям. Победитель второго лота обязуется с 2020 года предоставлять доступ к коммуникационной платформе для быстрого информирования сотрудников и пассажиров метро через смс-сообщения. Начальная максимальная цена каждой закупки составляет более 100 млн рублей.
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