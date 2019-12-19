Определены учителя-победители видео-урока по конкуренции

Церемония награждения победителей прошла в Московском центре качества образования. В номинации «Скиллы будущего. Какими навыками надо овладеть сегодня, чтобы быть востребованным завтра» были выбраны три победителя - учителя Школы № 52, Школы № 1409 и Школы «Технология обучения». Награды в номинации «Конкурент - не враг, конкурент – мотиватор» забрали педагоги Школы № 1287 и Школы № 2075. Лучше всех рассказали «Что такое конкуренция» учителя Московской международной школы и Школы № 1159, а представили «Конкуренцию в истории» учителя Школы № 1164 и Школы № 1306.

Представитель школы № 1306 отметил, что ученики также принимали активное участие в подготовке ролика к конкурсу.

«Конкурс видеороликов – очень интересный формат. Идея для воплощения пришла буквально в тот же вечер, как стало известно о проведении этого конкурса. Что особенно порадовало – ученики, которые охотно поддержали создание такого ролика. О конкуренции важно говорить, ведь в какой-то мере вся жизнь – это конкуренция. Это явление работает и в политике, и в экономике, и во всех остальных сферах жизни. У школьников конкуренция проявляется, прежде всего, в учебе – каждый старается как можно лучше, пытается проявлять себя, и поэтому поддержка идеи здорового соперничества очень важна», - пояснил он.

Кроме того в ходе торжественной церемонии наградили 200 учеников 8-11 классов столичных школ, которые стали победителями в онлайн-викторинах по теме конкуренция. Почета удостоились и самые активные команды межрайонных советов директоров.

«Лучшими школами» согласно проекту Дни московской конкуренции провозгласили шесть московских школ - Школа № 920, Школа № 1164, Школа № 1287, Школа № 1306 – «Школа молодых политиков», Школа № 1368 и «Московская международная школа». Критериями в этой номинации были как результаты индивидуальных, так и командных состязаний.

Геннадий Дёгтев рассказал, что «в разных активностях проекта» участвовало около 12 тыс человек: ученики, родители, педагоги, контрактные управляющие и активисты программы «Московское долголетие».

«Активный интерес, который проявило к проекту образовательное сообщество, показывает, что понятие «конкуренция» можно и нужно рассматривать не только с экономической точки зрения, но и в любой другой области знаний», - уточнил он.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Дней московской конкуренции состоится специальный конкурс для учеников столичных школ. Уже более 34 учебных заведений среднего звена присоединились к масштабному городскому проекту и высказали желание принять участие в квизе по конкуренции.



