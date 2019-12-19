Определены учителя-победители видео-урока по конкуренции
В Москве подвели итоги видео-конкурса «Урок о конкуренции», участниками которого стали столичные учителя. Конкурс является одним из цепи мероприятий в рамках масштабного городского проекта «Дни московской конкуренции», организаторами выступают Департамент по конкурентной политике и Департамент образования Москвы.
Учителя должны были снять обучающий ролик, который раскрывал бы понятие конкуренции. Всего в конкурсе приняло участие 150 столичных педагогов.
«Приемы, которыми могли пользоваться участники, способы подачи и направления развития темы не ограничивались. Московские педагоги проявили себя очень активно – они готовили ролики вместе со своими учениками, использовали интересные аналогии, задействовали ситуации и персонажей из известных фильмов и мультфильмов. По итогам были определены девять победителей, которые оценивались экспертной комиссией по трудозатратам, соответствии номинации, оригинальности подачи материала и многим другим критериям», - рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Посмотреть ролики от учителей можно и сейчас, они находятся в открытом доступе в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ).
Церемония награждения победителей прошла в Московском центре качества образования. В номинации «Скиллы будущего. Какими навыками надо овладеть сегодня, чтобы быть востребованным завтра» были выбраны три победителя - учителя Школы № 52, Школы № 1409 и Школы «Технология обучения». Награды в номинации «Конкурент - не враг, конкурент – мотиватор» забрали педагоги Школы № 1287 и Школы № 2075. Лучше всех рассказали «Что такое конкуренция» учителя Московской международной школы и Школы № 1159, а представили «Конкуренцию в истории» учителя Школы № 1164 и Школы № 1306.
Представитель школы № 1306 отметил, что ученики также принимали активное участие в подготовке ролика к конкурсу.
«Конкурс видеороликов – очень интересный формат. Идея для воплощения пришла буквально в тот же вечер, как стало известно о проведении этого конкурса. Что особенно порадовало – ученики, которые охотно поддержали создание такого ролика. О конкуренции важно говорить, ведь в какой-то мере вся жизнь – это конкуренция. Это явление работает и в политике, и в экономике, и во всех остальных сферах жизни. У школьников конкуренция проявляется, прежде всего, в учебе – каждый старается как можно лучше, пытается проявлять себя, и поэтому поддержка идеи здорового соперничества очень важна», - пояснил он.
Кроме того в ходе торжественной церемонии наградили 200 учеников 8-11 классов столичных школ, которые стали победителями в онлайн-викторинах по теме конкуренция. Почета удостоились и самые активные команды межрайонных советов директоров.
«Лучшими школами» согласно проекту Дни московской конкуренции провозгласили шесть московских школ - Школа № 920, Школа № 1164, Школа № 1287, Школа № 1306 – «Школа молодых политиков», Школа № 1368 и «Московская международная школа». Критериями в этой номинации были как результаты индивидуальных, так и командных состязаний.
Геннадий Дёгтев рассказал, что «в разных активностях проекта» участвовало около 12 тыс человек: ученики, родители, педагоги, контрактные управляющие и активисты программы «Московское долголетие».
«Активный интерес, который проявило к проекту образовательное сообщество, показывает, что понятие «конкуренция» можно и нужно рассматривать не только с экономической точки зрения, но и в любой другой области знаний», - уточнил он.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Дней московской конкуренции состоится специальный конкурс для учеников столичных школ. Уже более 34 учебных заведений среднего звена присоединились к масштабному городскому проекту и высказали желание принять участие в квизе по конкуренции.
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