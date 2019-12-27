В столице построят более 10 спортивных комплексов
На столичных аукционах в 2019 году было арендовано девять земельных участком для строительства спортивных комплексов площадью 65,4 тыс кв м. Всего для возведения этих площадок победители торгов взяли в наём 6 га московских территорий, рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Сейчас в рамках аукциона можно арендовать еще пять земельных участков под строительство ФОКа. Организатором торгов является Департамента города Москвы по конкурентной политике.
Договоры заключаются в среднем на три года, а позже переоформляются в долгосрочную аренду под эксплуатация построенных объектов. Таким образом, город привлекает частные инвестиции для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Новые спортивные объекты по договорам 2019 года появятся в столице в течение 3 – 4,5 лет. Самый крупный спорткомплекс появится в городе Троицке (микрорайон Солнечный). Его площадь составит 14,1 тыс кв м и будет также включать бассейн, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.
За каждый лот по строительству ФОКа боролось 5-6 компаний. В отдельных случаях это число достигало 11 участников аукциона, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
По лотам, за аренду которых еще можно побороться, концепция определена на основе потребностей каждой локации пяти районов Москвы. Так в районе Марушкинское физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен с торгово-офисными помещениями, а в Южном Бутове спорткомплекс с бассейном – подать заявку на участие можно до 20 января 2020 года. Также до 20 января 2020 года есть возможность поучаствовать в торгах за площадку в районе Аэропорт. До 27 января – в Некрасовке и Марушкинском, до 17 февраля открыт аукцион за право аренды земельного участка спортивного назначения в Бирюлево, Западном.
Минимальная цена лота составляет 489 тыс рублей, а максимальная – порядка 2,5 млн рублей. Более подробную информацию можно узнать на Инвестиционном портале города Москвы.
Ранее НСН сообщала, что российскому бизнесу предлагают застроить два транспортно-пересадочных узла на востоке и юго-востоке Москвы. Процедура приобретения прав на работы ТПУ «Улица Дмитриевского 4» и «Юго-Восточная» установлена через городской аукцион. Так победители торгов смогут построить жилой дом общей площадью около 12 тыс кв метров в первом ТПУ, и торговый центр или спорткомплекс площадью 7,9 тыс кв м во втором ТПУ.
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