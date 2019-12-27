В столице построят более 10 спортивных комплексов

На столичных аукционах в 2019 году было арендовано девять земельных участком для строительства спортивных комплексов площадью 65,4 тыс кв м. Всего для возведения этих площадок победители торгов взяли в наём 6 га московских территорий, рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Сейчас в рамках аукциона можно арендовать еще пять земельных участков под строительство ФОКа. Организатором торгов является Департамента города Москвы по конкурентной политике.

Договоры заключаются в среднем на три года, а позже переоформляются в долгосрочную аренду под эксплуатация построенных объектов. Таким образом, город привлекает частные инвестиции для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов. Новые спортивные объекты по договорам 2019 года появятся в столице в течение 3 – 4,5 лет. Самый крупный спорткомплекс появится в городе Троицке (микрорайон Солнечный). Его площадь составит 14,1 тыс кв м и будет также включать бассейн, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.