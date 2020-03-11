В Отрадном и Внукове появятся новые торговые комплексы

«Спрос на аренду земельных участков под открытие торговых центров остается в среднегодовых значениях – четыре инвестора принимали участие в двух последних аукционах. С двумя победителями будут заключены договоры аренды, за время действия которых будущим арендаторам предстоит возвести объекты, а также ввести их в эксплуатацию», - рассказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвесторы смогут на данных территориях разместить «магазины и объекты бытового обслуживания, включая ремонтные мастерские, химчистки и ателье».

Узнать о других предложениях столицы можно на инвестиционном портале города Москвы.

Ранее НСН сообщала, что новые многофункциональные центры планируется открыть в составе ТПУ «Тимирязевская-1», «Юго-Восточная», «Рязанская Терминал 1» и «Кленовый бульвар». Именно там уже определено 47,2 тыс кв метров площадей под коммерческие объекты.

