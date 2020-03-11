В Отрадном и Внукове появятся новые торговые комплексы
В столице прошли два открытых аукциона по аренде земельных участков под строительство торговых комплексов. Так новый объект площадью в 5 тыс кв метров появится в районе Отрадное, второй ТЦ разместится на 2,7 тыс кв метров в районе Внуково.
Сумма сделки за аренду первого земельного участка составила 7,3 млн рублей, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов. Застройкой займется компания ООО «Меланж», а договор будет заключен на 3 года и 2 месяца. Во Внукове размер годовой аренды составит 3 млн рублей на срок 2 года и 8 месяцев. После окончания действия договоров аренды победители аукционов смогут перейти на долгосрочную аренду по сниженной ставке в 1,5% от кадастровой стоимости участков.
«Спрос на аренду земельных участков под открытие торговых центров остается в среднегодовых значениях – четыре инвестора принимали участие в двух последних аукционах. С двумя победителями будут заключены договоры аренды, за время действия которых будущим арендаторам предстоит возвести объекты, а также ввести их в эксплуатацию», - рассказал руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвесторы смогут на данных территориях разместить «магазины и объекты бытового обслуживания, включая ремонтные мастерские, химчистки и ателье».
Узнать о других предложениях столицы можно на инвестиционном портале города Москвы.
Ранее НСН сообщала, что новые многофункциональные центры планируется открыть в составе ТПУ «Тимирязевская-1», «Юго-Восточная», «Рязанская Терминал 1» и «Кленовый бульвар». Именно там уже определено 47,2 тыс кв метров площадей под коммерческие объекты.
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