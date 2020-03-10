Более 700 участников боролись за недвижимость Москвы в первую весеннюю неделю

В аукционах по аренде и продаже столичной недвижимости приняло участие 734 представителя бизнеса на минувшей неделе. Было реализовано в общей сложности 105 лотов. Основными отличительными чертами торгов стали – активность малого и среднего предпринимательства (МСП) и высокий интерес к аренде машино-мест.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что на аренду нежилых помещений напрямую от города по спецставке для МСП претендовали сразу 244 участника.

«При этом 40% заявителей «боролись» за право аренды объектов, расположенных в Северном административном округе. Конкуренция на таких торгах составила 16 участников на лот», - уточнил Щербаков.

При этом, самым высоким спросом на севере столицы пользовалось помещение на улице Усиевича - на лот в 53 кв. метра претендовали сразу 35 предпринимателей. В связи с чем, стартовая цена объекта выросла в восемь раз до 1,8 миллиона рублей.