Более 700 участников боролись за недвижимость Москвы в первую весеннюю неделю

В аукционах по аренде и продаже столичной недвижимости приняло участие 734 представителя бизнеса на минувшей неделе. Было реализовано в общей сложности 105 лотов. Основными отличительными чертами торгов стали – активность малого и среднего предпринимательства (МСП) и высокий интерес к аренде машино-мест.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что на аренду нежилых помещений напрямую от города по спецставке для МСП претендовали сразу 244 участника.

«При этом 40% заявителей «боролись» за право аренды объектов, расположенных в Северном административном округе. Конкуренция на таких торгах составила 16 участников на лот», - уточнил Щербаков.

При этом, самым высоким спросом на севере столицы пользовалось помещение на улице Усиевича - на лот в 53 кв. метра претендовали сразу 35 предпринимателей. В связи с чем, стартовая цена объекта выросла в восемь раз до 1,8 миллиона рублей.

Через аукционы Москвы с начала года арендовали сто нежилых помещений

По 15% участников торгов претендовали на помещения в Юго-Западном и Юго-Восточном административных округах.

Напомним, для представителей малого и среднего бизнеса минимальная арендная ставка за нежилое помещение составляет порядка 4750 рублей за 1 кв метр, если объект расположен на 1 этаже и выше. При аренде подвальных помещений – 1 тыс рублей.

Подали заявки на аренду машино-мест без объявления цены порядка 181 участника торгов.

Подробнее ознакомиться со всеми доступными вариантами городских торгов можно на инвестиционном портале столицы.

Так, ранее НСН сообщала, что в Москве пройдут аукционы по 17 торговым точкам, расположенным на территории ВДНХ.

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ФОТО: pixabay.com
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