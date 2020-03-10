Бизнес может построить многофункциональные центры на территории четырех ТПУ Москвы

Новые многофункциональные центры планируется открыть в составе ТПУ «Тимирязевская-1», «Юго-Восточная», «Рязанская Терминал 1» и «Кленовый бульвар». Именно там уже определено 47,2 тыс кв метров площадей под коммерческие объекты.

«Это будут новые многофункциональные центры, которые помогут в создании общественного пространства, комфортного для пассажиров ТПУ и жителей ближайших районов», - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

По двум ТПУ уже завершены конкурсные процедуры и определены владельцы 99% доли в уставном капитале объектов. Так, многофункциональный комплекс на 11 тыс кв метров появится на территории ТПУ «Тимирязевская-1». Там же разместится плоскостная парковка на 430 машино-мест. Застройщиком станет ООО «Логистик». На «Юго-Восточной» многофункциональный центр займет площадку в 7,9 тыс кв метров – торги выиграла компания ООО «Юго-Восточный квартал».