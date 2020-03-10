Бизнес может построить многофункциональные центры на территории четырех ТПУ Москвы
Новые многофункциональные центры планируется открыть в составе ТПУ «Тимирязевская-1», «Юго-Восточная», «Рязанская Терминал 1» и «Кленовый бульвар». Именно там уже определено 47,2 тыс кв метров площадей под коммерческие объекты.
«Это будут новые многофункциональные центры, которые помогут в создании общественного пространства, комфортного для пассажиров ТПУ и жителей ближайших районов», - подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.
По двум ТПУ уже завершены конкурсные процедуры и определены владельцы 99% доли в уставном капитале объектов. Так, многофункциональный комплекс на 11 тыс кв метров появится на территории ТПУ «Тимирязевская-1». Там же разместится плоскостная парковка на 430 машино-мест. Застройщиком станет ООО «Логистик». На «Юго-Восточной» многофункциональный центр займет площадку в 7,9 тыс кв метров – торги выиграла компания ООО «Юго-Восточный квартал».
«В настоящее время произошло вскрытие заявок с предложениями инвесторов по двум оставшимся ТПУ. Эта процедура предполагает рассмотрение заявок от потенциальных участников конкурсов. Теперь в течение месяца комиссия будет рассматривать эти заявки – вместе с ценовыми предложениями участников будут учитываться опыт реализации девелоперских проектов, совокупность размера выручки и размера частных активов. После проведения всех этих процедур станут определены инвесторы, которые построят на территории этих двух ТПУ многофункциональные центры», - обозначил руководитель Департамента столицы по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его сообщению, одним из самых крупных в Европе ТПУ станет «Рязанская Терминал 1» с многофункциональным центром на 10,8 тыс кв метров. Уже известно, что в составе ТПУ «Кленовый бульвар» будет открыт центр госуслуг и торгово-развлекательный комплекс, что займет около 17,5 тыс кв метров.
Суммарная цена городских лотов по всем четырем ТПУ составила 234 млн рублей. Прием заявок будет осуществляться до конца марта-начала апреля текущего года. Ознакомиться со всеми предложениями Москвы можно на инвестиционном портале города.
Ранее НСН сообщала, что в аукционах по аренде и продаже столичной недвижимости приняло участие 734 представителя бизнеса на минувшей неделе. Было реализовано в общей сложности 105 лотов. Основными отличительными чертами торгов стали – активность малого и среднего предпринимательства (МСП) и высокий интерес к аренде машино-мест.
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