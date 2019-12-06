В некоторых отраслях экономики доля неплатежей доходит до 20%
Количество неплатежей различается от отрасли к отрасли, об этом заявили на конференции комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам разрешения долговых споров и укрепления платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности.
Эксперты отметили, что в ряде отраслевых экономик доля неплатежей составляет 20%. Они также считают, что ситуация с неплатежами будет ухудшаться, при этом ожидается рост числа банкротств компаний.
По словам председателя комитета Дмитрия Жданухина, на мероприятии среди прочих были представлены и достаточно экзотические варианты взыскания долгов с особо злостных компаний-неплательщиков.
«Я продвигал на мероприятии идею пожертвования части долгов в адрес благотворительных фондов и организаций. Потому что даже самые черствые должники могут погасить, какие бы ни были у них конфликты со своими коммерческими партнерами, запустившими процесс банкротства», - сказал Жданухин.
Эксперт подчеркнул, что речь идет о взыскании самых проблемных долгов. Тема справедливого распределения долгов при банкротстве стала одной из основных на конференции по вопросам разрешения долговых споров и укрепления платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности.
Ранее НСН сообщала, что президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и президент Эквадоро-Российской ТПП Патрисио Чавес подписали соглашение о сотрудничестве для оперативного обмена деловыми предложениями. Уже весной 2020 года может состоятся бизнес-миссия представителей столичного руководства и бизнеса в Латинскую Америку.
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