В некоторых отраслях экономики доля неплатежей доходит до 20%

Количество неплатежей различается от отрасли к отрасли, об этом заявили на конференции комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам разрешения долговых споров и укрепления платежной дисциплины субъектов предпринимательской деятельности.

Эксперты отметили, что в ряде отраслевых экономик доля неплатежей составляет 20%. Они также считают, что ситуация с неплатежами будет ухудшаться, при этом ожидается рост числа банкротств компаний.

По словам председателя комитета Дмитрия Жданухина, на мероприятии среди прочих были представлены и достаточно экзотические варианты взыскания долгов с особо злостных компаний-неплательщиков.