Москва выходит на латиноамериканский рынок

Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и президент Эквадоро-Российской ТПП Патрисио Чавес подписали соглашение о сотрудничестве для оперативного обмена деловыми предложениями. Уже весной 2020 года может состоятся бизнес-миссия представителей столичного руководства и бизнеса в Латинскую Америку.

Взаимодействие между сторонами будет вестись через международную онлайн-платформу «Бизнес-Маркет», которая разработана при помощи Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП. Электронная площадка позволяет ее пользователям ознакомится с каталогом предложений бизнес-услуг и товаров в различных сферах и предусматривает ряд привилегий для членов ТПП.