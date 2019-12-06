Москва выходит на латиноамериканский рынок
Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и президент Эквадоро-Российской ТПП Патрисио Чавес подписали соглашение о сотрудничестве для оперативного обмена деловыми предложениями. Уже весной 2020 года может состоятся бизнес-миссия представителей столичного руководства и бизнеса в Латинскую Америку.
Взаимодействие между сторонами будет вестись через международную онлайн-платформу «Бизнес-Маркет», которая разработана при помощи Гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП. Электронная площадка позволяет ее пользователям ознакомится с каталогом предложений бизнес-услуг и товаров в различных сферах и предусматривает ряд привилегий для членов ТПП.
Заказчики в «Бизнес-Маркете» смогут успешно сэкономить, но при этом не потерять в качестве товаров, так как площадка является неким подтверждением деловой репутации поставщиков.
Соглашение между Московской и Эквадоро-Российской ТПП откроет членам гильдий столицы больше возможностей по работе на латиноамериканском рынке. В свою очередь, для эквадорского бизнеса «Бизнес-Маркет» станет платформой, позволяющей выйти напрямую на российские компании.
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