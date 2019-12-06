Молодым политикам рассказали о блокчейне в избирательных кампаниях

Серия молодежных форумов, встреч и дискуссий под эгидой Росмолодежи, Молодежного парламента, РСМ прошла в Татарстане. Мастер-класс для молодых политиков из 60 регионов и четырех стран провёл заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Павел Сорокин. Он рассказал о разработке и реализации информационной политики в условиях избирательной кампании регионального уровня. Павел Сорокин пояснил НСН, что это был эксперимент.

«Мы говорили открыто, используя примеры из нашей практики работы на избирательных кампаниях в различных регионах, рассматривали конкретные кейсы, примеры агитационной и пропагандистской деятельности. Очень важно, что в аудитории молодых политиков активно звучали вопросы про работу с большими данными, таргетинг, блокчейн в избирательных кампаниях», — рассказал он.

На полях форума обсуждались актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних, в частности, законодательство.

