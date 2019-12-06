Молодым политикам рассказали о блокчейне в избирательных кампаниях
Серия молодежных форумов, встреч и дискуссий под эгидой Росмолодежи, Молодежного парламента, РСМ прошла в Татарстане. Мастер-класс для молодых политиков из 60 регионов и четырех стран провёл заместитель председателя Гильдии негосударственных структур безопасности Московской торгово-промышленной палаты Павел Сорокин. Он рассказал о разработке и реализации информационной политики в условиях избирательной кампании регионального уровня. Павел Сорокин пояснил НСН, что это был эксперимент.
«Мы говорили открыто, используя примеры из нашей практики работы на избирательных кампаниях в различных регионах, рассматривали конкретные кейсы, примеры агитационной и пропагандистской деятельности. Очень важно, что в аудитории молодых политиков активно звучали вопросы про работу с большими данными, таргетинг, блокчейн в избирательных кампаниях», — рассказал он.
На полях форума обсуждались актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних, в частности, законодательство.
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