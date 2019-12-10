В МТПП предложили изменить законопроект «О частной охранной деятельности»
Члены Гильдии негосударственных структур безопасности (НСБ) при Московской торгово-промышленной палате приняли самое активное участие в работе над новой версией закона «О частной охранной деятельности». Как пояснил в эфире НСН председатель Гильдии НСБ Дмитрий Галочкин, документ уже внесён в Государственную Думу.
«Мы понимаем, что нынешнее положение дел в законодательстве таково, что необходимо разделить действующий закон о детективной и охранной деятельности в России на 2 отдельных закона», - уточнил председатель Гильдии.
По словам Галочкина, Гильдия негосударственных структур безопасности состоит из лучших представителей отраслевого профессионального сообщества. Помимо охранной и детективной деятельности, обеспечения экономической, транспортной и пожарной безопасности члены Гильдии занимаются разработкой отраслевых национальных стандартов.
«Мы сами ведём для себя так называемую «правовую гильотину», когда мы сами мониторим то законодательство, которое мешает развитию негосударственной сферы безопасности и готовим положение, чтобы изменить действующее законодательство к лучшему»,- резюмировал специалист.
Напомним, что все социальные объекты столицы - школы, медицинские учреждения, объекты культуры охраняются участниками Гильдии НСБ.
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