В МТПП предложили изменить законопроект «О частной охранной деятельности»

Члены Гильдии негосударственных структур безопасности (НСБ) при Московской торгово-промышленной палате приняли самое активное участие в работе над новой версией закона «О частной охранной деятельности». Как пояснил в эфире НСН председатель Гильдии НСБ Дмитрий Галочкин, документ уже внесён в Государственную Думу.

«Мы понимаем, что нынешнее положение дел в законодательстве таково, что необходимо разделить действующий закон о детективной и охранной деятельности в России на 2 отдельных закона», - уточнил председатель Гильдии.

По словам Галочкина, Гильдия негосударственных структур безопасности состоит из лучших представителей отраслевого профессионального сообщества. Помимо охранной и детективной деятельности, обеспечения экономической, транспортной и пожарной безопасности члены Гильдии занимаются разработкой отраслевых национальных стандартов.