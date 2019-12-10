Грубейшие нарушения выявлены в работе ТЦ

Больше 3 тысяч торговых центров были проверены на соответствие пожарным и антитеррористическим требованиям в 2019 году специалистами Гильдии негосударственных структур безопасности (НСБ) Московской торгово-промышленной палаты.

Как рассказал НСН заместитель председателя Гильдии НСБ Владимир Каширов, только грубейших нарушений было выявлено более 150, по ним работа велась экспертами Гильдии совместно с контролирующими органами.

«Грубейшие нарушения - это когда пожарные выходы были закрыты, обычно это либо цепи, либо замки, либо захламлены они полностью. Соответственно грубейшие нарушения, это когда схема, которая расположена в торговом центре не соответствует действительности. Это просто как бы аппликация», - пояснил Каширов.

Этот проект уже вышел на федеральный уровень, проверки проводились по всей России, работу контролируют координаторы Гильдии НСБ.

