В МТПП определили достойных звания «Московское качество»

В Московской торгово-промышленной палате состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Московское качество». В рамках события были отмечены лучшие товары и услуги, которые производятся в России и реализуются в Москве.

Вице-президент МТПП Сурен Варданян в беседе с НСН заявил, что «Московское качество» - это нестандартный конкурс.

«Конкурс, показывающий отношение горожан не только к тем или иным сервисам, представленным на территории города, к тем или иным продуктам, но и отношение к тем, кто этот сервис оказывает, кто это производит. Конкурс, который своей задачей ставит определение наиболее удачных проектов, товаров, которые соответствуют потребностям и требованиям москвича на сегодняшний день. Конкурс, который в то же время продвигает культуру потребления, восприятия и культуру общения», - сказал Варданян.

В этом году в составе категорий товаров и услуг произошли серьезные изменения. Впервые москвичи оценивали столичные парки - по нескольким номинациям, в частности за лучшее озеленение и самый впечатляющий семейный досуг.

Председатель гильдии профессионалов ландшафтной индустрии и комплексного благоустройства городской среды Каринэ Лазарева в эфире НСН рассказала, что новая номинация вызвала большой интерес.

«Эффект колоссальный. Вопросы задавали очень важные и нужные. Этот конкурс необходим, потому что, во-первых, это диалог. А диалог всегда очень конструктивен. Во-вторых, он очень важен для специалистов, потому что люди, которые проектируют, которые строят эти парки, зачастую не имеют обратной связи с теми, для кого они это делают. Мы увидели, что на сегодняшний день, парк – это культурный институт. Помимо того, что это отдых и досуг, это место, где можно заниматься многими направлениями: не только спортом, но и творчеством», - сказала Лазарева.