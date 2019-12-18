Стартаперы представили свои проекты в МТПП

На площадке Московской Торгово-промышленной палаты (МТПП) состоялась презентация восьми инвестиционных проектов молодых предпринимателей. В своих кратких выступлениях перед экспертами молодые люди обозначали все преимущества предлагаемых ими идей, рассказал НСН вице-президент МТПП Артем Далевич.

«Московская торгово-промышленная палата ежемесячно проводит у себя инвестиционные сессии, на которых инновационные проекты в стадии привлечения финансирования могут познакомиться и презентовать свои проекты экспертам гильдий и комитетов МТПП. Инициатором в этот раз стала гильдия молодых предпринимателей, которая пригласила экспертов в отраслях финтеха и ритейла»,- сказал Далевич.

Три из представленных проектов были отмечены как интересные. Среди них - аппарат по очистке воды, который можно устанавливать в общественных местах. Вода из такого аппарата имеет хорошие характеристики, а стоимость её гораздо ниже бутилированной.

Участие в таких мероприятиях позволяет стартаперам не только пообщаться с потенциальным инвестором, но и сулит некоторым вполне материальную выгоду.

«Одному из проектов Московская торгово-промышленная палата выделила 100 тысяч рублей на экспертизу инвестиционного проекта, которую он может заказать в 2020 году», - рассказал Артем Далевич.

