МТПП наградила лучших предпринимателей столицы премией «Земляк года»

Торжественное вручение премии «Земляк года» состоялось 17 декабря в Московской торгово-промышленной палате. Награда будет присуждаться за достижения в различных областях деятельности предпринимателям, переехавшим из родного региона, которые успешно осуществляют предпринимательскую и деловую деятельность.

Учредителем премии стали Совет деловых клубов землячеств и Комитет МТПП по развитию сотрудничества деловых клубов землячеств.

Председатель Комитета МТПП Олег Московский рассказал о ключевых целях и задачах премии, которая впервые будет вручена в Москве.

«Премия важна для предпринимателей, которые переехали из одного региона в другой и осуществляют предпринимательскую деятельность, можно сказать, с динамикой роста. Ведь это очень важно, чтобы предприниматель комфортно себя чувствовал в любом другом регионе, в который приехал. Практика показывает, что на родине он комфортно себя чувствует, а в другом регионе у него есть некоторая, я бы сказал, концепция заново запускать дело, заново развиваться. Соответственно, мы в Москве решили признать предпринимателей, которые серьезно осуществляют положительную динамику роста своего бизнеса. Еще очень важно для нас, чтобы данные предприниматели были наставниками. Мы не просто доверили, грубо говоря, премии предпринимателю и отпустили его. Мы также в течение года будем за ним наблюдать, смотреть, так ли это, как он заявил. Сейчас также мы изучаем номинантов по базам контрагента, чтобы все-таки это были не мошенники, а реально деятельные люди. Очень важно признать, что в России очень много предпринимателей двигаются по стране», - заключил он.

Уточняется, что такое плотное сотрудничество с землячествами укрепляет взаимодействие Торгово-промышленной палаты Москвы, московских предпринимателей с коллегами в регионах России. Кроме того, это способствует снижению риска столкнуться в рамках бизнеса с так называемыми «теневиками», а также мошенниками.

Премия «Земляк года» будет присуждаться победителям в номинациях: предприниматель, промышленник, топ-менеджер, инвестор, благотворитель, организатор мероприятий, женщина-предприниматель, GR, PR, медиатор, юрист и социальный проект.

