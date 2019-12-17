В МТПП обсудили уровень доверия бизнеса к правоохранительным органам

На мероприятии «Доверие предпринимателей к силовым структурам» Московской торгово-промышленной палаты обсудили основы сотрудничества власти и бизнеса.

Президент МТПП Владимир Платонов в эфире НСН заявил, что тенденция к доверию у бизнеса в отношении правоохранителей очевидна.

«Сомнений никаких нет! Потому что, если что-то незаконное происходит в отношении предпринимателей – они обращаются в правоохранительные органы. Они не ищут какого-то знакомого в подворотне. И, кстати, правильно делают», - сказал он.

О взаимодействии Гильдии негосударственных структур безопасности с правоохранительными органами, совместных рейдах по проверке деятельности некоторых компаний рассказал заместитель председателя Гильдии Владимир Каширов. По его мнению, закон и его неукоснительное соблюдение - залог успеха.

«Предприниматели это одно, а надзорные органы – это другое. Есть закон и здесь самое главное, чтобы одни и вторые соблюдали его. Чем будет чётче описан закон, тем будут чётче работать и предприниматели, и люди, которые этот закон будут соблюдать», - уточнил он.

В последние годы государственная политика имеет яркую антикриминальную окраску, но при этом, если строится рыночная экономика, она должна быть защищена, считает Владимир Платонов.