В МТПП обсудили уровень доверия бизнеса к правоохранительным органам
На мероприятии «Доверие предпринимателей к силовым структурам» Московской торгово-промышленной палаты обсудили основы сотрудничества власти и бизнеса.
Президент МТПП Владимир Платонов в эфире НСН заявил, что тенденция к доверию у бизнеса в отношении правоохранителей очевидна.
«Сомнений никаких нет! Потому что, если что-то незаконное происходит в отношении предпринимателей – они обращаются в правоохранительные органы. Они не ищут какого-то знакомого в подворотне. И, кстати, правильно делают», - сказал он.
О взаимодействии Гильдии негосударственных структур безопасности с правоохранительными органами, совместных рейдах по проверке деятельности некоторых компаний рассказал заместитель председателя Гильдии Владимир Каширов. По его мнению, закон и его неукоснительное соблюдение - залог успеха.
«Предприниматели это одно, а надзорные органы – это другое. Есть закон и здесь самое главное, чтобы одни и вторые соблюдали его. Чем будет чётче описан закон, тем будут чётче работать и предприниматели, и люди, которые этот закон будут соблюдать», - уточнил он.
В последние годы государственная политика имеет яркую антикриминальную окраску, но при этом, если строится рыночная экономика, она должна быть защищена, считает Владимир Платонов.
«Это когда сталкиваются контролирующие, проверяющие органы, ведущие дознание, следствие с правоохранительными органами – вот этот конфликт, который происходит, вот здесь выявляется доверие. Предпринимателям должно быть гарантировано, что всё будет честно, справедливо и прочее», - пояснил он.
На конференции отметили, что «со стороны правоохранительных органов прослеживается тенденция к злоупотреблению при избрании меры пресечения в отношении предпринимателей, а именно – заключение их под стражу, а не под домашний арест». Владимир Платонов считает, что за ошибки, которые были совершены без криминального умысла, предприниматель не должен нести уголовную ответственность
«МТПП работая с Гильдиями, со всеми предпринимателями, ставит задачу профилактики, чтобы такого не происходило. Это относится к своевременности внесения изменений в документы, подготовке инструкции и требований. Потому что государство от первоначальных шагов «Делайте всё, что не запрещено» шагнуло уже очень далеко», - считает Платонов.
По информации президента МТПП, наблюдается движение друг к другу порядочных предпринимателей и порядочных правоохранителей. Прокуратура регулярно встречается с теми общественными структурами, которые созданы для помощи предпринимателям. Налоговые органы тоже проводят такие встречи. Конференция на площадке МТПП также является элементом этой работы.
Ранее НСН сообщала, что в МТПП обсудили безопасность несовершеннолетних в интернете. О том, что делается для того, чтобы защитить детей на просторах всемирной сети рассказал заместитель председатель Гильдии негосударственных структур безопасности Павел Сорокин.
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