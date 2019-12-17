В МТПП обсудили уровень доверия бизнеса к правоохранительным органам

17 декабря 201917:52

На мероприятии «Доверие предпринимателей к силовым структурам» Московской торгово-промышленной палаты обсудили основы сотрудничества власти и бизнеса.

Президент МТПП Владимир Платонов в эфире НСН заявил, что тенденция к доверию у бизнеса в отношении правоохранителей очевидна.

«Сомнений никаких нет! Потому что, если что-то незаконное происходит в отношении предпринимателей – они обращаются в правоохранительные органы. Они не ищут какого-то знакомого в подворотне. И, кстати, правильно делают», - сказал он.

О взаимодействии Гильдии негосударственных структур безопасности с правоохранительными органами, совместных рейдах по проверке деятельности некоторых компаний рассказал заместитель председателя Гильдии Владимир Каширов. По его мнению, закон и его неукоснительное соблюдение - залог успеха.

«Предприниматели это одно, а надзорные органы – это другое. Есть закон и здесь самое главное, чтобы одни и вторые соблюдали его. Чем будет чётче описан закон, тем будут чётче работать и предприниматели, и люди, которые этот закон будут соблюдать», - уточнил он.

В последние годы государственная политика имеет яркую антикриминальную окраску, но при этом, если строится рыночная экономика, она должна быть защищена, считает Владимир Платонов.

В 2019 году МТПП приняла более 300 новых членов

«Это когда сталкиваются контролирующие, проверяющие органы, ведущие дознание, следствие с правоохранительными органами – вот этот конфликт, который происходит, вот здесь выявляется доверие. Предпринимателям должно быть гарантировано, что всё будет честно, справедливо и прочее», - пояснил он.

На конференции отметили, что «со стороны правоохранительных органов прослеживается тенденция к злоупотреблению при избрании меры пресечения в отношении предпринимателей, а именно – заключение их под стражу, а не под домашний арест». Владимир Платонов считает, что за ошибки, которые были совершены без криминального умысла, предприниматель не должен нести уголовную ответственность

«МТПП работая с Гильдиями, со всеми предпринимателями, ставит задачу профилактики, чтобы такого не происходило. Это относится к своевременности внесения изменений в документы, подготовке инструкции и требований. Потому что государство от первоначальных шагов «Делайте всё, что не запрещено» шагнуло уже очень далеко», - считает Платонов.

По информации президента МТПП, наблюдается движение друг к другу порядочных предпринимателей и порядочных правоохранителей. Прокуратура регулярно встречается с теми общественными структурами, которые созданы для помощи предпринимателям. Налоговые органы тоже проводят такие встречи. Конференция на площадке МТПП также является элементом этой работы.

Ранее НСН сообщала, что в МТПП обсудили безопасность несовершеннолетних в интернете. О том, что делается для того, чтобы защитить детей на просторах всемирной сети рассказал заместитель председатель Гильдии негосударственных структур безопасности Павел Сорокин.


Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
ТЕГИ:ПолицияБизнесСредний И Малый БизнесМосковская торгово-промышленная палата