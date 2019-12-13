В 2019 году МТПП приняла более 300 новых членов

В День рождения Московской торгово-промышленной палаты, 12 декабря, прошло итоговое праздничное мероприятие. В ходе него были подведены итоги 2019 года, награждены самые активные гильдии и комитеты, а также намечены новые планы.

Вице-президент МТПП Александр Крутов в эфире НСН отметил, что в уходящем году при МТПП было создано девять новых гильдий и несколько комитетов.

«Я считаю основным достижением то, что работа палаты заметна. Палата – площадка, которая может консолидировать мнения. Это видно на примере Гильдии риелторов, Гильдии экспортёров ювелирных украшений – они видят в палате тот инструмент, который позволит устранить какие-то ежедневные проблемы», - сказал он.

Среди номинаций этого года - «Успешный старт», «За лучший социальный проект» и «За мировое продвижение московского дизайна». В последней победила Гильдия производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна, которая с блеском приняла участие в международной выставке Design China Beijing. Об этой значимой экспозиции рассказал НСН вице-президент МТПП Сурен Варданян. Выставка прошла в Пекине и отвечала всем вопросам промышленного дизайна.

«Я бы хотел принципиально отметить участие нашей Гильдии промышленного дизайна в выставке “Design China Beijing”. Кооперация, которая удалась между МТПП и нашей Гильдией в этом вопросе позволила сделать нестандартный стенд, выступить с совершенно нестандартной программой, провести очень интересные переговоры на площадках выставки», - сказал Варданян.