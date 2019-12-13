В 2019 году МТПП приняла более 300 новых членов
В День рождения Московской торгово-промышленной палаты, 12 декабря, прошло итоговое праздничное мероприятие. В ходе него были подведены итоги 2019 года, награждены самые активные гильдии и комитеты, а также намечены новые планы.
Вице-президент МТПП Александр Крутов в эфире НСН отметил, что в уходящем году при МТПП было создано девять новых гильдий и несколько комитетов.
«Я считаю основным достижением то, что работа палаты заметна. Палата – площадка, которая может консолидировать мнения. Это видно на примере Гильдии риелторов, Гильдии экспортёров ювелирных украшений – они видят в палате тот инструмент, который позволит устранить какие-то ежедневные проблемы», - сказал он.
Среди номинаций этого года - «Успешный старт», «За лучший социальный проект» и «За мировое продвижение московского дизайна». В последней победила Гильдия производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна, которая с блеском приняла участие в международной выставке Design China Beijing. Об этой значимой экспозиции рассказал НСН вице-президент МТПП Сурен Варданян. Выставка прошла в Пекине и отвечала всем вопросам промышленного дизайна.
«Я бы хотел принципиально отметить участие нашей Гильдии промышленного дизайна в выставке “Design China Beijing”. Кооперация, которая удалась между МТПП и нашей Гильдией в этом вопросе позволила сделать нестандартный стенд, выступить с совершенно нестандартной программой, провести очень интересные переговоры на площадках выставки», - сказал Варданян.
Всего в составе коллективных стендов столичной ТПП члены гильдий посетили девять крупных выставок, среди них четыре международные. В этом году, активно включились в международную выставочную деятельность и новички МТПП. Их, к слову в 2019 году более трёх сотен.
«Во всех сегментах экономики накопилось достаточное количество непонятных и не вполне прозрачных ограничений, которые немного дезориентируют бизнес в принятии решений. Здесь есть над чем работать и в принципе работают все гильдии – каждая в своём сегменте», - уточнил Александр Крутов.
В новом году и в новом деловом сезоне МТПП планирует продолжить помогать столичным предпринимателям вести дела на внутреннем и международных рынках.
«Московская торгово-промышленная палата предполагает и дальше развивать сотрудничество с другими палатами и объединениями как внутри страны, так и за рубежом, организовывая кооперацию различных наших отраслевых профессиональных Гильдий и комитетов с аналогичными партнёрами в других странах мира и других регионах», - подчеркнул Сурен Варданян.
Ранее НСН сообщала, что московских предпринимaтелей приглaсили в 2020 году приехaть с бизнес-миссией в Кот д’Ивуар. Приглaшение прозвучaло нa встрече Президентa Московской ТПП Владимира Платонова и Президентa Ивуaро-Российской ТПП Aнри Дуэ Тaя.
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