В МТПП рассказали о борьбе за безопасность несовершеннолетних в интернете

Безопасность несовершеннолетних в интернете – одна из важнейших тем уходящего года для Гильдии негосударственных структур безопасности при Московской торгово-промышленной палате. О том, что делается для того, чтобы защитить детей на просторах всемирной сети рассказал заместитель председатель Гильдии Павел Сорокин.

«Самое важное для нас, это то, что мы запустили в партнёрстве с московской системой образования мы запустили уникальные курсы для педагогов. На которых мы обучали школьные команды – учителей, директоров информационной безопасности детей», - рассказал он.

По мнению специалистов, для обеспечения безопасности детей в интернете в первую очередь необходимо работать со взрослыми – школьными педагогами. Важен также грамотный баланс: необходимо, чтобы было достаточно понятной и полезной теории, а также много практики, как решить конкретную проблему конкретного школьника. Для начала необходимо рассказать им о том, какие угрозы существуют во всемирной сети. А затем предложить рабочие алгоритмы –показать, каким образом действовать в сложной ситуации.

«Прежде всего это тема интернет-травли несовершеннолетних, кибербуллинг так называемый. Эта проблема связана с чрезмерной открытостью подростков в социальных сетях, утечкой персональных данных всевозможной, различные угрозы со стороны преступников. Я имею ввиду мошеннические всякие истории», - заявил Сорокин.

Как правило, решение о том, что педагогам конкретной школы необходимо такое обучение принимает директор школы. Но и каждый конкретный учитель, который чувствует необходимость в получении таких знаний, может обратиться в Гильдию НСБ.

«Естественно, индивидуально педагоги могут друг другу рекомендовать этот курс. У нас достаточно на сегодня хорошие отзывы. В целом есть определённая лакуна – есть недостаток информации. Педагогам это всё очень важно, при этом наш курс уникален в том, что впервые даём это в таком сжатом виде и готовы выезжать в саму школу», - пояснил Сорокин.

К концу года по всем московским округам уже 1000 педагогов пройдут курс обучения. Активно проводя работу по обучению учителей, Гильдия НСБ попутно выходит и на новые аудитории. Сейчас важна работа с родителями и самими детьми. В будущем году изменится и программа курса. Он станет глубже и интереснее.

