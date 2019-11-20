В МТПП обсудили создание Гильдии лизинговых компаний
В Москве состоялась презентация возможностей Московской торгово-промышленной палаты перед деловым сообществом лизинговых компаний. Участникам мероприятия рассказали о преимуществах и возможностях, которые даёт взаимодействие с МТПП, а также о задачах, которые стоят перед торгово-промышленной палатой по поддержке и продвижению столичного бизнеса как на региональные, так и на внешние рынки.
Вице-президент МТПП Сурен Варданян в эфире НСН рассказал, что вопрос, прежде всего, стоял о возможности формирования и создания в рамках МТПП Гильдии лизинговых компаний.
«Все эти аспекты заинтересовали компании. Они ознакомились с промышленной политикой Москвы, с политикой в области имущества, экономического блока города, что позволит им определиться с целесообразностью их объединения в некое отраслевое объединение, как Гильдия», - пояснил Варданян.
Предполагается, что новая гильдия на базе МТПП будет сформирована в начале 2020 года.
Ранее НСН сообщала, что состоялось учредительное заседание Гильдии профессионалов ландшафтной индустрии и комплексного благоустройства городской среды при МТПП. Создание Гильдии позволит организовать работу по консолидации отраслевого бизнес – сообщества, а также повысить уровень профессионального мастерства и качества услуг в данной сфере в Москве и в России в целом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кудрин обвинил правительство в потере триллиона рублей
- Украина потребует от России компенсацию за имущество крымских портов
- В Ростове следователь взял жену в заложники
- Российских водителей заставят проходить внеплановое медобследование
- Смертность и коррупция. Водители об отзыве прав Минздравом