В МТПП обсудили создание Гильдии лизинговых компаний

В Москве состоялась презентация возможностей Московской торгово-промышленной палаты перед деловым сообществом лизинговых компаний. Участникам мероприятия рассказали о преимуществах и возможностях, которые даёт взаимодействие с МТПП, а также о задачах, которые стоят перед торгово-промышленной палатой по поддержке и продвижению столичного бизнеса как на региональные, так и на внешние рынки.

Вице-президент МТПП Сурен Варданян в эфире НСН рассказал, что вопрос, прежде всего, стоял о возможности формирования и создания в рамках МТПП Гильдии лизинговых компаний.